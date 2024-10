TV 2 takket nei til Saudi Pro League-rettigheter – Viaplay tause

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen sier til nettstedet at han ikke har noe å si om betingelsene i tilbudet.

– Vi kom aldri så langt at det var aktuelt å drøfte noen eventuelle betingelser, så hva disse måtte være, vet jeg ikke, skriver Jansen Hagen i en epost til idrettspolitikk.no.

– Vi svarte ganske enkelt og greit at dette er ikke aktuelt for oss i TV 2, forklarer Jansen Hagen.

Det vakte oppsikt da Viaplay for to uker siden kunngjorde nyheten om at de hadde sikret seg rettighetene til å vise Saudi Pro League. Siden har ledelsen i selskapet vært helt tause – i hvert fall i Norge.

Spekulasjoner

Spekulasjonene har rast om hvorvidt Viaplay i det hele tatt har betalt for rettighetene. Visepresident Kim Mikkelsen i Viaplay svarer på dette til danske medier.

Til BT har Mikkelsen opplyst at selskapet har «kjøpt rettighetene gjennom et byrå», uten å gi flere detaljer.

NTB har vært i kontakt med Viaplays kommunikasjonsavdeling og rettet en henvendelse til norgessjef Kenneth Andresen, uten å få svar på våre spørsmål.

NTB vet samtidig at nyheten om saudirettighetene skapte interne protester i Viaplay i Norge, og at det pågikk møtevirksomhet i etterkant.

– Ikke blinde

Saudi-Arabia har i en årrekke blitt kritisert for brudd på menneskerettighetene og vært anklaget for å drive med sportsvasking. Ifølge Amnesty har myndighetene i landet henrettet 198 mennesker så langt i 2024. Det er ifølge menneskerettighetsorganisasjonen det høyeste tallet siden 1990.

Også visepresident Mikkelsen har fått tilsendt en rekke spørsmål av NTB. Viaplay henviser til det sportssjef Kristian Oma uttalte til VG for to uker siden.

Der sier Oma blant annet:

– Selv om vi sender ligaen, betyr ikke dette at vi automatisk er enige i alt Saudi-Arabia står for politisk eller moralsk.

– Vi er ikke blinde for noen av de problematiske sidene, men vi regner med at VM i Saudi-Arabia vil bli sendt hos norske kringkastere, på samme måte som for eksempel vi sender Formel 1-løp derfra.

VG samarbeider med Viaplay om sportsklipp og kan vise høydepunkter fra kampene.

Sprøytet inn milliarder

Oljestaten Saudi-Arabia har pumpet inn milliarder i idretter over hele verden de siste årene. Det gjelder blant annet golf, fotball, motorsport og kampsport.

Play the Game, et internasjonalt initiativ for å fremme etikk i sportsverdenen, publiserte i fjor en rapport om sponsoravtaler og sport i Saudi-Arabia. De fant 312 avtaler fordelt på 21 idretter.

Idrett er ett av satsingsområdene i det saudiarabiske myndigheter kaller «Visjon 2030», en økonomisk plan som skal bygge nye næringer og skape arbeidsplasser.

