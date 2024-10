Ærlig Ruud forklarer formsvikten: – Det har ikke vært feilfritt

– Det er ingen flere grusturneringer, fleiper Ruud i et intervju med arrangøren som spør ham om noe har endret seg i den andre halvdelen av sesongen.

– Det har ikke vært feilfritt, for å si det sånn, sier 25-åringen før første kamp i Shanghai.

For den første halvdelen av sesongen ga fem finaler og to titler. Det gjorde at Ruud spilte seg inn i topp 10 igjen, etter å ha avsluttet fjoråret utenfor for første gang på to år.

Siden Grand Slam-turneringen Roland-Garros har Ruud bare vunnet halvparten av kampene. Fasiten er ni seirer og ni tap. Ruud hadde ved flere tilfeller også småproblemer med fysikken og slet med sykdom i noen turneringer i sommer.

– Mer intensitet

– Noen ganger føler jeg … Jeg liker jakten (å komme inn i topp 10) som jeg hadde i starten av sesongen, sier Ruud.

– Det fikk fram noe motiverende i meg i starten av året, legger han til.

Etter Roland-Garros som endte med exit etter magesmerter, har det ikke vært mange oppturer for nordmannen.

– Jeg må spille med mer intensjon og intensitet i spillet mitt. At spillet mitt har et mer klart mål. Det er kanskje noe som har vært borte de siste månedene, forklarer han.

Sist uke røk Ruud ut i første kamp mot australske Jordan Thompson. I Shanghai møter Ruud vinneren av kampen mellom Aleksandar Vukic (90 i verden) og Corentin Moutet (70). Turneringen samler hele verdenseliten.

– Bedre enn i fjor

Et av målene til Ruud er å komme seg til ATP-sluttspillet. Det åtte beste spillerne gjennom sesongen får invitasjon til Torino. For øyeblikket er Ruud på 6.-plass i kampen om en sluttspillplass.

– Hvis jeg kan ha en god turnering her og avslutte sesongen sterkt, har jeg en sjanse. Og det har vært hovedmålet.

– Jeg føler meg mye bedre i år enn i fjor. Forhåpentligvis kan jeg få en god turnering, sier han.

Masters er nivået under Grand Slam og gir 1000 poeng på verdensrankingen til vinneren. Etter Shanghai er Ruuds plan å spille i Stockholm (ATP250), Basel (500) og Paris Masters (1000).

