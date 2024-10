Milepæl for kombinertsporten – i februar 2026 skal Riiber og rivalene hoppe skiflyging

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kombinertkomiteen i Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) har tatt beslutningen om å innlemme skiflyging i verdenscupsirkuset.

Den første rennet vil finne sted i østerrikske Kulm i februar 2026.

– Med dette første kombinertrennet med skiflyging for menn tar vi det neste store steget for denne idretten. Jeg er veldig spent på denne begivenheten, sier renndirektør Lasse Ottesen.

Det har i mange år vært snakket om at Jarl Magnus Riiber og konkurrentene skal få prøve seg i de største bakkene.

– Vi har planlagt dette steget for de mannlige utøverne i flere år. Vi var nær forrige sesong, men er nå stolte over å kunngjøre at det skjer i Kulm i februar 2026, sier Ottesen.

For Riiber er ikke skiflyging helt ukjent landskap. Oslo-gutten landet på formidable 240 meter da han var prøvehopper under Raw Air-arrangementet for spesialhopperne i Vikersund i fjor.

Kombinertstjernen var svært dyp i landingen, men sto.

