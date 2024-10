Medier: Den spanske fotballegenden Andres Iniesta legger opp

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sportsavisen Marca og flere andre spanske medier melder tirsdag at Iniesta har innkalt til en presseseanse i neste uke der han kommer til å offentliggjøre at karrieren er over.

Iniesta, som har rukket å bli 40 år, har de siste sesongene spilt fotball i Emiratene. Før det var han i japanske Vissel Kobe.

Midtbaneikonet vil imidlertid huskes aller best for prestasjonene som Barcelona-spiller. Han representerte den spanske storklubben i perioden 2002 til 2018.

I løpet av de 16 årene vant han mesterligaen fire ganger og det spanske seriemesterskapet ni ganger.

11. juli 2010 scoret Iniesta vinnermålet i VM-finalen mellom Spania og Nederland i Sør-Afrika. Den scoringen har bidratt sterkt til å gjøre ham udødelig i hjertene til alle spanske fotballfans.

Etter 131 landskamper la han opp på landslaget etter 2018-VM i Russland.

Marca skriver tirsdag at Iniesta på den kommende pressekonferansen vil presentere sine fremtidsplaner innen fotballen i tillegg til andre viktige prosjekter han har på det personlige plan.

Avisen hevder også å vite at Iniesta har fått jobbtilbud fra både Saudi-Arabia og Qatar etter at han forlot sin hittil siste klubb i Emiratene.

