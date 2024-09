Dag-Eilev Fagermo erstatter David Nielsen som LSK-trener

Det bekrefter klubben på sine nettsider mandag kveld.

Beslutningen ble tatt etter at klubbens styre hadde sittet sammen i lengre tid.

– Dette er en utfordring som jeg er særdeles motivert for, og jeg gleder meg veldig til å treffe spillerne og resten av trenerteamet. Det er en spennende spillergruppe som har et stort potensial, og jeg skal gjøre alt som er i min makt for at Lillestrøm skal gjøre det best mulig resten av sesongen, sier Fagermo.

Styreleder Morten Kokkim sier følgende om avgjørelsen den nedrykkstruede klubben har fattet.

– David Nielsen har kommet inn med masse energi og en herlig entusiasme, men vi har dessverre ikke fått det sportslige løftet som vi hadde håpet på. Med bare seks seriekamper igjen er vi i en enda mer prekær situasjon, og styret i LSK har konkludert med at sjansen for å redde plassen i Eliteserien øker med Dag-Eilev Fagermo inn som trener resten av sesongen.

Fagermo omtales som en erfaren og tydelig trener med en offensiv tankegang og et strukturert angrepsspill.

Trenerprofilen har en fortid i blant annet Strømsgodset, Odd og Vålerenga.

– Det er ikke optimalt at vi nok en gang skifter trener, og det er sterkt beklagelig at vi av ulike årsaker har hatt mangel på kontinuitet de siste 14 månedene, men nå må hele klubben stå samlet og jobbe med ett mål for øye – det er at Lillestrøm Sportsklubb skal spille i Eliteserien også 2025. Alt annet er underordnet, sier LSK-lederen.

Tabelljumbo LSK røk 1-4 for Viking på hjemmebane søndag. Før det ble det et stygt tap for HamKam. Dermed ble det ikke lang tid i sjefsstolen for David Nielsen.

Dansken ble hentet inn i kjølvannet av at Andreas Georgson ble solgt til Manchester United tidligere denne sesongen.

LSK ligger bare poenget bak Sandefjord på kvalifiseringsplassen i Eliteserien. Det er ytterligere ett poeng opp til Haugesund på trygg grunn.