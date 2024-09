Svensk skiess om skadesommeren: – Så sykt lei

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ribom er en av verdens beste langrennssprintere og tok gull i lagsprint og sølv på den individuelle sprinten i VM i Planica i 2023.

Men i de siste månedene har mye gått på tverke. Gradvis utviklet hun en skade som har hemmet henne i treningsarbeidet og tvunget fram alternative måter å finne formen på, sier hun til Expressen.

– Jeg har vært så sykt lei, sier 27-åringen fra Piteå.

Ribom sier at hun har slitt i to måneder. Smellen kom i starten av juli.

– Jeg trodde at det skulle bli av seg selv med noen dagers hvile, sier hun til den svenske avisen under høydesamlingen i Lavazé, et høydepass i Val di Fiemme i Italia.

Slik skulle det ikke bli. Det er bare et par dager siden hun har kunnet brukt rulleskiene ordentlig med begge hender igjen. Det har blitt mye løping på henne.

– Det er en muskel rundt halebeinet som ikke har samarbeidet. Det var ikke noe akutt. Trolig har det vært en eller annen form for overanstrengelse. Det verste har vært det mentale, tanken på at jeg måtte skrote planen min. Det har vært veldig frustrerende, sier en av dem som Sverige håper skal blande seg inn i medaljekampen når det drar seg mot VM i Trondheim til vinteren.

