Idretten får full momskompensasjon neste år

For 2025 foreslår regjeringen å sette av totalt 2,65 milliarder kroner.

– Til tross for stor vekst i antall søknader har vi innfridd løftet i Hurdalsplattformen om full momskompensasjon til frivilligheten hvert eneste år siden vi tiltrådte. Det har ingen annen regjering klart før, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) til NTB.

Gjennom ordningen blir organisasjonene kompensert for moms ved kjøp av varer og tjenester.

Det er en ubyråkratisk ordning uten rapportering på pengene, og flertallet av mottakere er små lag og foreninger. Slik styrker regjeringen frivilligheten og bidrar til aktivitet og deltakelse i hele landet, opplyser Kulturdepartementet.

– I år er det 1300 organisasjoner som søker for første gang. I fjor var det totalt 23.000 organisasjoner som mottok momskompensasjon. I år kan det bli enda flere. Det betyr mer frivillig aktivitet i hele landet og legger til rette for økt deltakelse for blant annet barn og unge, sier Jaffery.

Idretten har ved flere anledninger tatt til orde for at ordningen med full momskompensasjon skal bli regelstyrt, men det har enn så lenge ikke skjedd. Det vil fjerne usikkerheten rundt om det er satt av nok penger til ordningen, har idretten argumentert med.

Kulturdepartementet opplyser at søknadsbeløpet for momskompensasjonsordningen i 2024 er klart. Beløpet er på 2,78 milliarder kroner og er 300 millioner kroner høyere enn årets bevilgning. Dette må justeres i nysalderingen av statsbudsjettet.

Det endelige søknadsbeløpet blir først kjent i begynnelsen av desember, etter at Lotteritilsynet har avsluttet sin saksbehandling.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2025 legges fram 7. oktober.