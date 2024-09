Hergeirsson forstår Mørks håndballpause: – Helt nødvendig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mørk sto over Team Esbjergs kamp mot København onsdag, og etter oppgjøret fikk trener Tomas Axner spørsmål om den norske stjernens forfall.

Der kom det fram at hun ikke er aktuell for med for klubblaget en tid framover.

– Det er den medisinske staben rundt Nora som har bestemt det. Vi vil selvfølgelig gjerne ha henne med, for hun er en fantastisk spiller og hun er viktig for oss, sa Axner til dansk TV 2.

– Men hun skal ikke spille med smerter, og vi har en lang sesong foran oss. Det tar den tid det tar, fortsatte han.

Får støtte

Landslagssjef Thorir Hergeirsson er ikke overrasket over onsdagens beskjed.

– Det var ventet og sett fra min side helt nødvendig for Nora. Hun har hatt en krevende belastningssituasjon over lang tid nå og trenger pause fra kamper og håndball for å restituere og bygge seg opp, sier han til NTB.

Hergeirsson skal i slutten av året gjennomføre sitt siste mesterskap som norsk landslagsjsef. Islendingen forlenger ikke kontrakten når den går ut ved nyttår.

Islendingen har hatt hovedansvaret for håndballjentene i 15 år, der Mørk i mange av dem har vært en viktig brikke i laget.

– En investering for framtiden

Etter sommerens OL-turnering i Paris bekreftet Norak Mørk overfor NTB at hun tar pause fra landslagsspill.

NTB har spurt Hergeirsson om hvordan han ser på sjansene for Mørk-spill for landslaget de kommende månedene, men det har han ikke svart på.

Esbjerg-treneer Axner sa onsdag at klubblaget har forsøkt å gi Mørk tid etter OL-turneringen, uten at det har fungert helt optimalt. Nå ser de fremover.

– Vi prøvde å gi henne litt ferie etter OL, og så har hun spilt litt og trent litt. Vi kom fram til at vi måtte investere i å gi henne tid til å få orden på kroppen. Det er en investering for framtiden, sa Axner.





