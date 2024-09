Godset-sjef Isnes suspendert i én kamp etter utvisning

Det opplyser NFFs disiplinærutvalg til NTB. Dermed får ikke Isnes mer enn den ene kampen som er standard prosedyre ved to gule kort.

Isnes fikk marsjordre av hoveddommer Kristoffer Hagenes mot slutten av søndagens 0-0-kamp borte mot Haugesund. Godset-sjefen reagerte kraftig verbalt da Haugesund fikk tildelt det treneren mente var et feilaktig innkast.

Dommer Hagenes dro først opp det gule kortet, før han kort tid senere dro opp ett til.

– Jeg sa ikke noe som helst annet enn at jeg var veldig sinna på to situasjoner som skjedde rett foran øynene mine. Hele stadion ser at det var feildømt, men så er det en dommer som klarer å se det annerledes to ganger på rad. Jeg mener det var riktig å reagere, sa Isnes til Drammens Tidende etter kampen.

Da sa Isnes samtidig at det «antakelig ikke er aktuelt å protestere på utvisningen».

Dommer Hagenes mente på sin side at Godset-sjefen «hadde fått nok sjanser».

– Veldig enkelt forklart så hisset han seg opp over en kastsituasjon. Så har han allerede fått en beskjed tidligere i kampen fra fjerdedommer om å roe seg ned. Når han så får det gule kortet, prøver jeg å få ham til å akseptere det, men i stedet velger han å fortsette mot både meg og fjerdedommer, sa han til DT.

Etter 22 serierunder er Strømsgodset nummer tolv på tabellen. Tre poeng skiller ned til Lillestrøm og Odd på de to direkte nedrykksplassene.

Drammenserne står nå med tre strake kamper uten seier. 3-2-triumfen mot LSK 17. august er den eneste på de tolv siste kampene.

