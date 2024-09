Skiforbundet har mer enn doblet skilisensen for alpint – miljøet fortviler

Lisensene i alle idrettene er økt, og skiforbundet opplyser om prisene her. Den største økningen i kroner er i alpint. Skilisensen gjelder for alle utøvere som har fylt 13 år og gir forsikring ved idrettsskade både i trening og konkurranse.

Den store økningen har fått flere til å reagere.

Kjelsås reagerer

– Mange har ikke mulighet til å drive med denne idretten lenger. Det er veldig vanskelig å rekruttere til sporten. Det er en tilbakemelding man får fra klubbene, sier Arild Olsen i Kjelsås alpin til NTB.

Han er sportssjef i klubben og far til landslagsutøver Alexander Steen Olsen. Han jobber også som trener på Trysil videregående skole.

– Det må gjøres noe for å kutte kostnader for overgangen fra barneidretten til ungdomsidretten. Det må settes inn tiltak. Det er ikke mulig for folk flest å være med. Det gjelder flere sporter. Spesielt i alpint: Nå er det bare for folk som er ressurssterke, sier han.

NTB har kontaktet skiforbundet med flere spørsmål, men forbundet har ikke hatt anledning til å svare onsdag formiddag.

Forklarer prisøkningen

Skistyret vedtok prisøkningen 27. august. I referatet kommer det fram at samlet underskudd for skiforbundet på lisensordningen fra 2021 til 2024 er på 4,2 millioner kroner.

Lisensprisen på Telemark og langrenn og randonee har også økt med over 100 prosent.

«Økningen av pris på skilisensen skyldtes signifikant økning i skader, og at premienivået har vært for lavt over tid. Det er mange andre idretter som opplever en betydelig økning i premien. Ventetiden i det offentlige helsevesenet bidrar også til å gjøre idrettens forsikringsordninger attraktive.», skriver skiforbundet på egen nettside.

– Trist og sint

Det ble også besluttet at det skal etableres et fond hvor utøvere som sliter med økonomien, kan søke om bidrag til lisensbetalingen.

– Det er bra at sånne tiltak fins, men det er et stort skritt å ta for mange familier, sier Olsen.

Gunn Elin Fedreheim er leder i Harstad alpinklubb og har sammen med sitt styre uttrykket sin misnøye i et innlegg i Harstad Tidende.

– Jeg er en blanding av ekstremt trist og samtidig sint, forteller Fedreheim til NTB.

– Jeg ser at det tar litt knekken på motivasjonen vår. Det hører jeg trenere uttrykke, forteller hun.