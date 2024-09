Olympisk turndrama får nytt kapittel

Advokatene til den amerikanske turneren Jordan Chiles anket mandag en kjennelse fra Idrettens voldgiftsrett som fratar Chiles bronsemedaljen i frittstående under Paris-OL.

Chiles fikk bronsen under sommerlekene i Frankrike etter at det i en ekstra gjennomgang ble konkludert med at hun først hadde fått for lite poeng.

Romania anket

Rumenske Ana Barbosu hadde inntil da jublet for det hun trodde var en sterk medalje.

Den rumenske OL-komiteen anket så avgjørelsen til Idrettens voldgiftsrett (Cas), som konkluderte med at Barbosu var den rettmessige vinneren av bronsen. Nå kan saken få enda en omdreining.

Til grunn for Cas-avgjørelsen lå en analyse som viste at USA hadde anket det opprinnelige resultatet i konkurransen fattige fire sekunder for sent.

Til høyesterett

Rumenske Barbosu ble nylig tildelt bronsemedaljen, mens Chiles og hennes advokater står hardt på at Den internasjonale olympiske komité (IOC) må be den rumenske jenta om å returnere det edle metallet.

Chiles advokater gjør nå et forsøk på å utfordre grunnlaget for Cas-kjennelsen ved å koble på sveitsisk høyesterett. De hevder at videoopptak dokumenterer «utvetydig» at anken av den første poengsummen ble sendt inn godt innenfor gjeldende frister.

Chiles advokater hevder også at lederen av Cas-panelet sto i «en alvorlig interessekonflikt» som følge av at vedkommende skal ha fungert som rumensk rådgiver i flere år.

– Gitt disse ubestridelige feilene ber Chiles sveitsisk høyesterett om å gjeninnføre poengsummen hun rettmessig ble gitt i finalen i frittstående, uttaler rådgiverne i en uttalelse.

Utsatt for hets

Det appelleres deretter til fair play.

Anken til Chiles støttes også av Det amerikanske OL-komiteen.

– Chiles har et utrolig støtteapparat og er takknemlig for den urokkelige støtten hun har fått fra familien, lagkamerater, trenere, fans og OL-komiteen mens hun forfølger saken sin til siste slutt, skriver advokatene.

Chiles har beskrevet beslutningen om å frata henne OL-bronsen som «knusende» og avslørte i forrige måned at hun hadde blitt utsatt for rasistisk hets i sosiale medier mens kontroversen har pågått.