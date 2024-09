UiO om idrettspresidentens masteroppgave: – Vil foreta våre egne undersøkelser

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

TV 2 avslørte søndag at idrettspresidentens masteroppgave i rettsvitenskap fra 2012 har fem prosent tekstlikhet med en annen masteroppgave, Wikipedia-artikler og en kronikk.

Det juridiske fakultet ved UiO, der Al-Samarai avla sin eksamen, har sendt denne uttalelsen til NTB mandag:

– Vi kjenner saken kun gjennom medieoppslag og vil foreta våre egne undersøkelser av den. Ut over det har jeg ingen kommentar på det nåværende tidspunkt, sier dekan Ragnhild Hennum.

Al-Samarai har i en uttalelse til TV 2 uttalt dette:

«Da jeg skrev masteroppgaven min for 12 år siden, husker jeg at jeg brukte mye tid på å kildehenvise. TV 2 har nå opplyst meg at de har funnet tekstlikhet som utgjør i underkant av fem prosent av oppgaven min. Jeg forsøkte så godt jeg kunne å gjøre det som var riktig. Jeg synes det er leit om jeg ikke har lyktes med dette».

Hun har hittil ikke ønsket å uttale seg ytterligere om saken. Al-Samarai ble valgt til øverste leder i norsk idrett i fjor da hun erstattet Berit Kjøll. 36-åringen fra Holmlia i Oslo hadde før det jobbet som politiker i Arbeiderpartiet og kommunikasjonsrådgiver.