Brady og Beckham bidro til kjendistung og utsolgt toppkamp i League One

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Oppgjøret på tredje nivå i engelsk fotball var i utgangspunktet ikke av det høyprofilerte slaget, men på tribunene var det likevel temmelig solid kjendisfaktor.

David Beckham og tidligere Manchester United-lagkamerat Gary Neville var blant dem som hadde tatt turen til den utsolgte kampen. Det samme hadde NFL-legenden Tom Brady.

47 år gamle Brady, som har sju Superbowl-triumfer på merittlista, eier en liten aksjepost i Birmingham. Han leder i tillegg et rådgivende organ som bidrar inn mot styrearbeidet i klubben.

– For en fantastisk kveld. Du kan kjenne energien på arenaen denne kvelden. Det er utsolgt. Er du glad i fotball, må du få med deg dette, sa en blid Brady til Sky Sports før kampstart.

Med til historien hører det at Wrexham eies av den amerikanske skuespillerduoen Ryan Reynolds og Rob McElhenney. Det ga også ytterligere kjendisfaktor til mandagens kamp.

Både Wrexham og Birmingham har fått en kjempestart på sesongen og kjemper helt i toppen av tabellen i engelsk 1. divisjon.

Mandagens kamp ble innledet med at Jack Marriott sendte Wrexham i ledelsen allerede etter tre minutters spill. Midtveis i første omgang utlignet så Jay Stansfield for Birmingham, før vertene scoret ytterligere to mål etter pausen.

Kampen pågår fortsatt.

Les også: Wrexham skylder kjendiseierne over hundre millioner