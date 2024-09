The Athletic: Arteta enig med Arsenal om ny kontrakt

Lengden på den nye kontrakten kommer til å vare fram til sommeren 2027, ifølge The Athletic. Senere har også Daily Mail meldt om saken.

Arteta har vært hovedtrener for Arsenal siden desember 2019. De siste to sesongene har han ledet London-klubben til 2.-plass i Premier League, like bak Pep Guardiolas Manchester City.

Etter en krevende start har den tidligere Arsenal-spilleren gjort seg svært populær i trenerstolen i Nord-London.

– Jeg føler meg veldig verdsatt her og jeg elsker å representere klubben. Ting skjer på en naturlig måte og vårt forhold er veldig bra. Derfor ser jeg ikke for meg at det blir noe problem. Prosessen må utvikle seg på rett måte, og det kommer det til å gjøre, sa Arteta i et intervju med ESPN foran 2024/2025-sesongen.

Arsenal står med sju poeng fra de tre første seriekampene. Søndag skal laget ut i Nord-London-derbyet borte mot Tottenham.

Arteta utpekte Martin Ødegaard til klubbkaptein i 2022, og nordmannen har ved flere anledninger uttrykt at han har et spesielt bånd til Arteta.

– Forhåpentligvis er det mye mer i vente, og han har tatt enorme steg de siste sesongene. Han har en uhyre viktig rolle i klubben, og vi håper det blir slik også i fremtiden, har Arteta sagt om nordmannen.

De siste to sesongene har Ødegaard scoret 26 mål og levert 14 målgivende pasninger på 88 kamper. Drammenseren pådro seg tidligere i uken en ankelskade i Norges seier over Østerrike og mister helgens oppgjør. Arsenal har foreløpig ikke uttalt seg om Ødegaards situasjon.

