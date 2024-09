City-stjernen Aké båret ut da Nederland spilte 2-2 mot Tyskland

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nederland fikk en kjempestart på kampen da Tijani Reijnders scoret ledermålet etter 99 sekunder. Det var Tysklands tidligste baklengsmål på 50 år. I VM-finalen mot Nederland i 1974 kom laget under like tidlig, men vendte til seier med to mål før pause.

Også denne gang vendte tyskerne til ledelse før pausesignalet.

Jamal Musiala utnyttet i det 38. minutt en stygg pasningsfeil av Matthijs de Ligt og startet en kontring som endte med at debutanten Deniz Undav satte inn en keeperretur fra Bart Verbruggen.

På overtid i omgangen sto Undav for assist da lagkaptein Joshua Kimmich scoret gjestenes ledermål.

Da var Aké nettopp båret ut. Han pådro seg tlsynelatende en muskelskade i en løpsduell og så ut til å ha store smerter.

Ledelsen varte bare til det 51. minutt før Denzel Dumfries utlignet. Musiala mistet ballen dypt på egen halvdel, og via Xavi Simons og Brian Brobbey endte den hos Dumfries. Han satte inn det som ble kampens siste mål.

Begge lag hadde muligheter til å avgjøre, og blant annet misset tyske Kai Havertz en stor sjanse fra kort hold.

Tyskland og Nederland står begge med fire poeng etter de to første rundene i A-divisjonens gruppe 3.

