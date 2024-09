Fredagens direkte TV-sport: Landskamp, sjakk og tennisdueller

06.00: Golf, Asian Tour, Shinhan Donghae Open, første runde. (Vsport Golf)

09.25: Paralympica fra Paris. Ridning, dressur: Lagkonkurranse 09.30 (tre ryttere). Bordtennis: S8 kvinner, semifinale 12.30 (evt. Aida Dahlen). (NRK1)

10.35: Motorsport, MotoGP, fri trening foran San Marino Grand Prix. (Vsport3)

13.00: Darts, Flanders darts trophy. Første dag (Vsport+)

13.00: Snooker, Saudi Masters, første semifinale. (Eurosport 1)

13.30: Golf, European Masters (3,25 mill. dollar), europatour menn i Crans Montana, Sveits (til 8/9) med Kristian Krogh Johannessen i feltet. (Vsport Golf)

13.30: Paralympics fra Paris: Rullestoltennis kvinner, finale. (NRK1)

14.30: Sykling, Vuelta a España, verdenstouren menn (28 av 35): 19. etappe (kupert), 173,5 km Logroño – Alto de Moncalvillo. (TV2 Sport1, Eurosport N)

15.00: Motorsport, MotoGP, treningsrunde fra San Marino. (Vsport3)

15.30: Paralympics fra Paris. Volleyball menn, bronsefinale. (NRK1)

16.00: Fotball, Nasjonsligaen menn (1. runde), B-divisjonen gruppe 3: Kasakhstan – Norge fra Almaty. Se omtale foran. (TV2 Direkte)

16.00: Sjakk, Speed Chess Championship i Paris, første semifinale. (TV2 Sport2)

16.30: Paralympics fra Paris. Rullestolbasket kvinner, semifinale. (NRK1)

18.00: Tennis, US Open (hardcourt, 75 mill. dollar) i New York, 12. dag: Finale kvinner double. (Eurosport N)

18.00: Fotball, Nasjonsligaen menn (1. runde: C-divisjonen, gruppe 2: Litauen – Kypros fra Kaunas. (TV2 Sport1)

19.00: Darts, Flanders darts trophy. Første dag. Kveldsprogrammet. (Vsport+)

19.00: Snooker, Saudi Masters, andre semifinale. (Eurosport 1)

19.20: Paralympics fra Paris, volleyball menn, finale. (NRK2)

20.30: Sjakk, Speed Chess Championshipi Paris, andre semifinale, Magnus Carlsen - Hans Niemann. For første gang på to år møtes de to rivalene. Carlsen har beskyldt Niemann for juks, Niemann svarte med søksmål som senere ble trukket. Se omtale foran. (TV2 Sport2)

20.45: Fotball, Nasjonsligaen menn (1. runde, 20.45): B-divisjonen, gruppe 3: Slovenia – Østerrike fra Ljubljana). (TV2 Sport1)

21.00: Tennis, US Open (hardcourt, 75 mill. dollar) i New York, 12. dag: Første semifinale, menn. Verdensener Jannik Sinner (Italia, bildet) møter sin gode venn og double-makker Jack Draper (Storbritannia). Sinner er en av fire spillere i historien som dermed har nådd minst semifinale i alle fire Grand Slam-turneringene. Dette er første gang han er i semifinalen i US Open. (Eurosport N)

00.45: Tennis, US Open, andre semfinale menn. Helamerikansk semifinale på Arthur Ashe stadium. Taylor Fritz (12. seedet) møter Frances Tiafoe. Det betyr at vi får en amerikaner i finalen for første gang siden 2006. (Eurosport N)