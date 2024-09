Dahlen til Paralympics-finale i bordtennis: – Over all forventning

Hun tok det første settet mot tyske Juliana Wolf med sterke 11-2. I det andre settet ble det jevnere, men Dahlen tok også det med 11-8.

Tyskeren presset så hardt på i det tredje settet og utlignet til 8-8. Dahlen satte likevel endelig punktum for kampen med tre strake poeng til 11-8-seier.

I finalen møter hun Huang Wenjuan fra Kina. Hun vant også med tre strake sett mot Florencia Perez fra Chile i sin semifinale.

– Det var utrolig deilig. Fy fader. Dette var over all forventning. Jeg var veldig bestemt på at jeg skulle bruke skruen for alt det er verdt. Jeg er veldig, veldig happy. Nå har jeg endelig klart å ta en finaleplass, sa Dahlen til NRK.

Trener Jan Bergersen mente at han aldri hatt sett Dahlen spille bedre bordtennis enn i det første settet mot Wolf. Det norske håpet er ranket som nummer én i verden, men har aldri slått sin kinesiske finalemotstander.

Dahlen hadde sikret seg minst bronsemedalje allerede du hun avanserte fra kvartfinalen i S8-klassen etter seier over Japans Yuri Tomono. Det er fordi det ikke spilles noen bronsekamp i bordtennis. Begge de tapende semifinalistene får bronse.

Dahlen er med i sitt fjerde Paralympics og tok bronse individuelt i Japan for tre år siden. Denne gangen blir det enten gull eller sølv på henne.

Semifinalemotstander Juliane Wolf (36) tok sølv i doubleturneringen tidligere i mesterskapet da Dahlen tok bronse for Norge sammen med Merethe Tveiten. Wolf tok bronse individuelt i Paralympics i Rio de Janeiro i 2016.

