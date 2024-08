Federico Chiesa på vei til Liverpool: – Jeg gleder meg til dette nye eventyret

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er ventet at Chiesa vil gjøre overgang til Liverpool i løpet av de nærmeste dagene. Både The Athletic og overgangseksperten Fabrizio Romano har meldt at partene er enige.

– Jeg er veldig glad og gleder meg til dette nye eventyret. Jeg vil takke Juventus-fansen, takk for all støtten gjennom årene, sa Chiesa ifølge nyhetsbyrået AP og Gazzetta dello Sport.

– Jeg er veldig, veldig glad. Jeg og familien min kan ikke vente, fortsatte han og tok farvel med de frammøtte journalistene.

Chiesa kommer fra Juventus, hvor han har spilt siden 2020. I Juve stoppet 26-åringen på 34 mål og 26 målgivende på 153 kamper.

Angrepsspilleren har også notert seg for sju mål og åtte målgivende på 51 A-landskamper for Italia.

Til tross for ingen tidligere forsterkninger har Liverpool fått en god start på sesongen med to seire på to muligheter. Det har bare Manchester City, Brighton og Arsenal også gjort.

Georgia-målvakten Giorgi Mamardashvili har allerede signert for Liverpool denne sommeren, men lånes tilbake til Valencia. Chiesa blir derfor Arne Slots første forsterkning som går rett inn i troppen.

