Duplantis satte ny verdensrekord i stavsprang: – Han er født til å fly

24-åringen tok seg over høyden i sitt andre forsøk.

– Jeg skjønner ikke hvor han får det fra. Det er helt vanvittig, utbrøt friidrettsekspert Christina Vukicevic Demidov etter svenskens rekordhopp.

I begynnelsen av september skal Duplantis opp mot Karsten Warholm på 100 meter i Zürich.

– Han trener bare til 100-meteren mot Karsten Warholm, og så hopper han konkurransene som stavtrening. Det ser ut som det holder. Han er rett og slett en magisk utøver. Han er født til å fly, sa NRK-kommentator Jann Post.

Svenskens forrige verdensrekord ble satt da han tok seg over 6,25 meter i Paris-OL. Duplantis har vunnet samtlige stevner han har stilt opp i denne sesongen. 24-åringen har to VM-, tre EM- og to OL-gull på merittlista.

Duplantis troner øverst på rankingen til Det internasjonale friidrettsforbundet med 1617 poeng. Ingen har noensinne hatt flere poeng enn 24-åringen.