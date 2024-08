Ingebrigtsen jakter revansj – dette er torsdagens TV-sport

08.00: Sandvolleyball, Elite16. Første turnering etter OL, fra Hamburg. Henrik Mol og Mathias Berntsen møter italienske Cottafava/Nicolai klokken 10.00. (V Sport +)

13.00: Golf, DP World Tour. Første dag av Danish Golf Championship, fra Lübker Golfbane, Nimtofte, Danmark. (V Sport Golf)

14.00: Sandvolleyball, Elite16. Første turnering etter OL, fra Hamburg. Anders Mol og Christian Sørum møter kvalifiseringsspillere klokken 14.00, før de møter brasilianske Arthur/Adrielson 19.00. (V Sport 2)

14.30: Sykkel, Spania Rundt. Etappe 6: Carrefour Jerez Sur. – Yunquera (185,5 km). Rittets andre fjelletappe som spektaktulært nok starter inne i en matbutikk i Jerez. Sven Erik Bystrøm (Groupama FDJ) og Torstein Træen (Bahrain-Victorious) er de norske representantene. (Eurosport Norge & TV2 Sport 2)

18.00: Golf, LPGA Tour. Første dag av AIG Women’s Open, fra The Old Course at St Andrews, Skottland. (V Sport Golf)

20.00: Friidrett, Diamond League. Fra stevnet i Lausanne, Sveits. Med blant andre Jakob Ingebrigtsen, som løper for revansj mot hele OL-feltet på 1500 meter. Den går av stabelen 20.33. (NRK 1)

21.00: Fotball, League Two. Runde 3: Notts County – Grimsby, fra Meadow Lane, Nottingham. (V Sport 1)

21.00: Golf, PGA Tour. Første dag av BMW Championship, fra Castle Pines Golf Club, Castle Rock, Colorado, USA. Den andre av tre turneringer som utgjør sluttspillet i FedEx-cupen. Viktor Hovland er tittelforsvarer, og leverte en bunnsolid andreplass i forrige ukes turnering. Han slår ut 16.40, og går sammen med sørkoreanske Byeong Hun An. (Eurosport Norge)

