Orienterings-EM: Fosser og Norge tok suverent stafettgull – sølv til kvinnene

O-stjernen Kasper Fosser var ankermann, mens også Eskil Kinneberg og Eirik Langedal Breivik løp for det norske laget.

– Det er utrolig deilig å vinne sammen med disse gutta. Jeg må bare takke for det strålende utgangspunktet jeg fikk av de to andre, sa Fosser etter løpet.

Han har gull (langdistanse) og sølv (mellomdistanse) fra tidligere i EM, mens Breivik ble europamester på mellomdistansen.

Kinneberg var med i tetgruppen i sin etappe, mens Breivik løp Norge til cirka et minutts forsprang. Fosser var best på sin etappe og sørget for at Norge endte to minutter og ni sekunder foran sølvvinner Sverige.

Sveits ble slått med ytterligere 40 sekunder og tok bronse.

På kvinnestafetten tok Norge EM-sølv bak Sveits. Kamilla Steiwer løp første etappe, mens Maria Olaussen løp annen etappe og Andrine Benjaminsen var ankerkvinne.

Benjaminsen var i tet på første mellomtid på sin etappe, men fikk tøff konkurranse av Simona Äbersold. Til slutt skilte det 21 sekunder i sveitsisk favør.

Sverige på bronseplass var hele to minutter og 25 sekunder bak de norske kvinnene.

