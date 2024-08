VIF-børsen: Ny bunnsolid prestasjon i Vålerengas sjette strake seier

MAGNUS SJØENG – 5. Hadde lite å gjøre før pause, men tok de få forsøkene som kom. Slet nok mest med å holde varmen i regnværet. Kunne lite gjøre med baklengsmålet som kom knallhardt fra kloss hold.

CHRISTIAN BORCHGREVINK – 5. God kontroll bakover, og slipper nesten ikke til noe bakover. Blokkerte et par skudd da Levanger hadde sin eneste mulighet etter langt innkast ti minutter før pause. Solid gjennomføring av kapteinen.

AARON KIIL OLSEN – 5. Hadde gjennomgående lite å gjøre egentlig, da Vålerenga hadde såpass god kontroll. Stanga ut et par innlegg, og blokkerte noen innleggsforsøk. God kontroll på gjestenes spisspar Arne Gunness og Sanel Bojadzic.

SEBASTIAN JARL – 6. Har kommet inn og blitt en meget viktig brikke bakover for Vålerenga. Stødig defensivt i tospann med Kiil Olsen, og en trussel på offensive dødballer. Flink til å støte fremover, og tar også med seg ballen fremover for å spille på seg press og slipper ballen videre.

VEGAR EGGEN HEDENSTAD – 5. God bakover i banen, og leverte gode dødballer. Ambina fikk en god mulighet på corner fra Hedenstads fot, og var villig med på flere overlaps. Skapte en stor mulighet like etter hvilen, og leverte stødig fra sin venstreback.

HENRIK BJØRDAL – 6. Ikke like dominerende som på sitt beste, men ser til tider ut til at han har et helt annet overblikk og ro enn alle andre på banen, da han alltid har god tid og er flink til å ta de riktige avgjørelsene. Fikk seg også i denne kampen en målgivende, da hans innlegg gikk gjennom fingra på keeper og til Brajanac.

BRICE AMBINA – 6. Fikk en god mulighet på corner tidlig i kampen, men igjen var det hans defensive kvaliteter som var mest synlig. Gjør den litt usynlige jobben på midten og skjermer godt foran eget forsvar slik at de mer offensive essene kan dominere kampen.

CARL LANGE – 7. Fikk to skuddmuligheter blokkert før pause, og bommet alene med keeper ti minutter etter pause, og burde scoret. Ellers var han enormt god til å være på rett sted og finne rom. Både inne i motstanderens boks, men vel så mye på midtbanen slik at medspillerne kunne finne han i oppspillsfasen. Starta og avsluttet angrepet som ga 3-0 med et strålende veggspill.

PETTER STRAND – 7. Legger som vanlig ned enormt med meter på banen, og er usedvanlig flink til å avskjære pasninger fra motstanderen. Skapte sjanser for både Brajanac og seg selv på den måten, før han vant ballen foran El-Abdellaouis 2-0-scoring. Herlig hælflikk i veggspillet før 3-0-scoringen. Uvurderlig i det høye presset.

MUAMER BRAJANAC – 8. Fikk sitt første mål sist, og scoret tre nye mot Levanger. Headet ballen ut til Abdellaoui, før han fulgte opp med et løp inn i boksen der han helt alene kunne stange VIF i ledelsen. Doblet ledelsen like før timen, etter nok et godt løp inne i boksen, før innlegget til Lange. Hat tricket falt bokstavelig talt i beina hans etter en gedigen keepertabbe. Ketsjupeffekten inntraff for dansken, som også var god i oppspillsfasen.

JONES EL–ABDELLAOUI – 7. Fikk ballen av Brajanac like inne på Levangers banehalvdel etter bare ti sekunder, satte på turboen og kom seg ned langs sida. Innlegget var strålende og fant pannebrasken til Brajanac som stanget VIF i ledelsen. Glimrende 2-0-scoring, da han finter et par Levanger-spillere ut til kiosken og triller ballen i motsatt hjørnet. Så enkelt og så elegant som bare han kan. Hadde lekestue før pause, men roet seg litt ned etter hvilen.

Mees Rijks, Stian Thorstensen, Aleksander Hammer Kjelsen, Ola Kamara og Nathan Fasika spilte for lite til å bli vurdert.

