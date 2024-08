Ajers Brentford vant sesongåpningen tross selvmål mot Palace

Kristoffer Ajer startet på venstreback og spilte hele oppgjøret.

Bryan Mbeumo sendte Brentford i ledelsen etter en snau halvtime, før Ethan Pinnock ufrivillig gjorde 1-1 med et selvmål rett før timen. Med et kvarter igjen på klokken ble Yoane Wissa matchvinner.

Etter å ha styrt det meste banket Eberechi Eze et frispark rett i mål etter 26 minutter, men dessverre for Palace ble målet annullert og gjort om til frispark til Brentford etter at Will Hughes var for tøff inne i feltet.

Det ble derfor ekstra surt da Brentford rullet opp et praktangrep som avsluttet med at Wissa spilte opp Mbeumo, som sendte vertene i ledelsen bare tre minutter senere.

– Brentford scorer like godt etter et av de fineste angrepene du kommer til å se hele sesongen allerede i åpningsrunden. Alt er symfoni fra start til slutt, skrev Viaplay-ekspert Lars Tjærnås på X.

Det ble 1.-omgangens eneste mål, men ti minutter etter hvilen kunne bortesupporterne endelig slippe jubelen løs. Tyrick Mitchell pisket et innlegg mot bakerste stolpe, og Daniel Muñoz headet tilbake foran mål. Der sto Pinnock og prøvde å klarere, men sendte heller ballen inn i eget mål.

To minutter senere spilte Eze gjennom Odsonne Édouard. som trodde han gjennomførte snuoperasjonen, men scoringen ble avblåst for offside.

I stedet var det Brentford som tok tilbake ledelsen da Wissa satte inn 2-1-målet.

