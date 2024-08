Sky Sports: Crystal Palace avslår monsterbud fra Newcastle

Det er Sky Sports som hevder å ha kilder på at Palace har konkludert med å vende tommelen ned for det siste Newcastle-framstøtet i overgangssagaen.

Ifølge kanalen skal Newcastle tidligere denne uken ha fått avvist et bud på 60 millioner pund for Guehi. Før helgen la derfor klubben angivelig ytterligere millioner på bordet. Heller ikke det var nok.

Det siste budet skal ifølge opplysningene til Sky Sports ha ligget på rundt 65 millioner pund, tilsvarende 900 millioner norske kroner etter dagens kurs.

Guehi kan bli den dyreste spilleren Newcastle noen gang har kjøpt. Klubben betalte 63 millioner pund da svenske Alexander Isak ble hentet fra spansk fotball.

Guehi var fast brikke på det engelske laget som spilte seg fram til EM-finale i sommer.

Overgangsvinduet i engelsk fotball stenger 30. august.

Flere britiske medier skriver at det er ventet at Guehi spiller søndagens serieåpning mot Brentford til tross for at han omgis av overgangssnakk.

