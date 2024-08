Lyn best i vestkantderbyet mot Røa: – Deilig å starte på denne måten

KRINGSJÅ (Dagsavisen): To spillesugne lag hadde perfekte forhold på Kringsjå i skoleferiens siste helg. Etter over en måneds pause fra seriespillet startet fortsettelsen med et vestkantderby. Som alltid ble det jevnt mellom søsterklubbene. Denne gangen tok Lyn seieren, noe som er fortjent ifølge trener Joakim Dragsten.

– Vi skaper sjanser, scorer et flott mål, og slipper dem ikke til noe som helst. Dette var en god gjennomføring av oss, sier Lyn-trener Joakim Dragsten til Dagsavisen.

Les flere saker fra Toppserien

17-åring avgjorde

Avgjørelsen falt etter 20 minutter. Naina Inauen fant Sofie Tunes feilvendt på seksten meter. Cornelia Fladberg luktet andreballen og spilte igjennom Luisa Galteland. 17-åringen viste ro og teknikk da hun bredsidet inn kampens eneste scoring.

– Det gjaldt å holde hodet kaldt. Så ser jeg at keeper lener seg litt til den ene siden. Da er det bare å sette den i det andre hjørnet. Det var en fin scoring etter et av mange gode angrep for oss i dag. En fin start på høstsesongen. Det er deilig å starte på denne måten, sier matchvinner Galteland til Dagsavisen.

Det er noen endringer i Lyn-laget. Borte er Kamilla Melgård, Tanja Myrseth og Selma Olderheim. Bortsett fra signeringen av Naina Inauen tidligere i sommer har ikke klubben hentet noen. Erstatningene har kommet fra egne rekker, med unge spillere som Luisa Galteland og Maia Melgård, som har tatt nivået. I tillegg er nøkkelspillere tilbake fra skade. Emilie Closs spilte hele kampen, mens Josefine Birkelund og Joshualyn Reeves var med i kamptroppen for første gang denne sesongen, førstnevnte fikk drøye ti minutter, Reeves fikk et drøyt kvarter.

– Det var en tynn tropp i dag. Det ble mange minutter på de fleste spillerne. Å få Birkelund og Reeves i gang er jeg glad for, men det må skje gradvis. Josefine har et sårbart leddbånd, så der må vi være forsiktige. Jeg må høre med fysioen hvor mye de kan spille på onsdag, sier Dragsten.

Les også: Lyn-damene selger nok en spiller til utlandet: – Vil aldri glemme Lyn

Josefine Birkelund og Joshualyn Reeves er tilbake fra skade (Håvard Sollie )

Vorspielet til onsdag

Både Lyn og Røa er på komfortabelt avstand fra nedrykkssumpen. Det er også langt opp til toppen, og da er lagene havnet i en noe fargeløs situasjon tabellmessig. På onsdag venter kvartfinale i cupen, som i dag, på Kringsjå mellom Lyn og Røa. Den kampen utpekes som den viktigste til nå i sesongen av Røas Julie Hoff Klæboe.

– Nå som vi har havnet i ingenmannsland på tabellen er det klart at den kampen blir viktig. Vi er veldig sugne på å slå tilbake på onsdag, spesielt etter det vi leverte i dag. Det ble en utrolig frustrerende kamp der vi ikke fikk til noe som helst, sier en ærlig Klæboe til Dagsavisen.

Med seg til cupoppgjøret tar Lyn med seg selvtillit, men en utfordring blir å gjenskape spillet.

– Det er det som er vanskeligst i fotball. Og så må vi forvente et heltent Røa, sier Joakim Dragsten.

Les også: VIF overlegne i seriefinalen: – Skal ta nok poeng til å vinne gullet (+)

Positivt angrepsspill

Røa startet kampen best, men Lyn tok gradvis over. Etter noen lange baller med duellspill mellom Trine Skjelstad Jensen og Ragne Svastuen begynte lagene å spille langs bakken. Det var ingen dårlig idé. Lyn var gode på å vri ballen og spille variert i angrep. Det ga dem sjanser fra åpent spill, og de lyktes særlig godt i midten. Sofie Tunes satt ballen i mål først, men ble avblåst for offside. På et lignende angrep ti minutter senere var det ingen ting i veien. Luisa Galteland satt ballen behersket i hjørnet alene med Røa-keeper Louise Högrell.

– Vi hadde noen gode angrep, men kunne hatt enda bedre uttelling, sier Joakim Dragsten.

Kristin Holmen og Naina Inauen storspilte sentralt, og både Solveig Slemmen og Emilie Closs ble involvert på sidene. Det luktet krutt av angrepsspillet til Lyn, inspirert av en delegasjon fra Bastionen, som stilte med bluss i starten av kampen.

Les også: Kamilla Melgård forlater Lyn – signerte for Madrid-klubb

Kristin Holmen prøver å spille igjennom Sofie Tunes sentralt (Pål Karstensen)

Mye duellspill

Imellom angrepene, som Røa også hadde mye av, var det sjeldent mange dueller og frispark. Uten at det var stygt bød rivalene på sklitaklinger og fellinger. Det bidro til å sette stemningen verdig et derby. I andreomgang hadde Røa ballen mest. Men det ville seg ikke for gjestene på siste tredel. For Julie Hoff Klæboe ble det en frustrerende dag med mange tøffe dueller mot Trine Skjelstad Jensen og et Lyn-forsvar som hadde god kontroll.

– Det er utrolig frustrerende. Vi vet hun er en god duellspiller. Vi hadde en plan for å unngå det med å slå inn bak dem, i tillegg til å kjøre kontringer. Men det ble ingen av delene, mange balltap og slurv. Det var ingen god fotballkamp, spesielt ikke av oss. Det er masse å justere på. Vi må klekke ut en god plan til onsdag, sier Julie Hoff Klæboe.

Les også: Stolpen bidro for Rosenborg – slo Brann i viktig oppgjør

Det ble en frustrerende ettermiddag for Julie Hoff Klæboe og Røa lørdag (Håvard Sollie)

---

Kampfakta

Toppserien, runde 16 lørdag

Lyn – Røa 1–0 (1–0)

Kringsjå kunstgress, 240 tilskuere

Mål: 1–0 Luisa Luna Galteland (20.)

Gule kort: Naina Inauen, Lyn.

Dommer: Marit Skurdal, Oppsal

Lyn:

Kirvil Odden Sundsfjord – Anna Palm, Trine Skjelstad Jensen, Emma Amundsen – Solveig Slemmen (Josefine Birkelund fra 84.), Kristin Holmen, Naina Inauen, Cornelia Fladberg, Emilie Closs – Luisa Luna Galteland (Ida Habbestad fra 83.), Sofie Tunes (Joshualyn Reeves fra 76.)

Røa:

Louise Högrell – Hanna Ellingsen, Sarah Suphellen, Mia Svendsen, Sara Nordin – Oline Fuglem, Ragne Svastuen (Elle Ulstein fra 80.), Mari Nyhagen (Kaja Rosenlund fra 60.), Anya de Courcy – Mina Folland (Marie-Claire Hirwa Sebazungu fra 80.), Julie Hoff Klæboe

---