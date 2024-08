Ten Hag vekker oppsikt før sesongstarten: – Vi er ikke klare

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi er ikke klare, men ligaen starter, sa Ten Hag på torsdagens pressekonferanse, ifølge BBC.

Før sesongåpningen i ligaen har Manchester United spilt fem treningskamper og Community Shield-kampen mot byrival Manchester City.

Treningskampene resulterte i to seirer og tre tap, mens ten Hags menn også til slutt tapte Community Shield-oppgjøret på straffer.

– Det er ikke sånn at du i pre-season kan jobbe med laget over fem-seks uker. Det er veldig komplisert. Vi hadde USA-tourtroppen, og vi la deretter til spillere fra EM og Copa America, i tillegg til noen nye signeringer. Nå må vi sette sammen et lag ut av det, sa ten Hag ifølge Manchester Evening News.

– Flere managere må også håndtere dette problemet, og vi kan ikke gjemme oss eller flykte fra det, vi må takle det, fortsatte han.

United-treneren referer til en sommer preget av både fotball-EM og Copa America, som har gjort at flere av de største stjernene fikk en forsinket sommerferie og ikke har fått tatt del i sine respektive lags oppkjøringer.

United endte forrige sesong på en skuffende 8.-plass i Premier League.

(©NTB)