Ceïde tilbake i Rosenborg: – Noe jeg har drømt om

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det føles fantastisk å være tilbake i denne drakta. Det føles rett, sier Ceïde til Rosenborgs nettsider.

Ceïde forsvant til Sassuolo og italiensk fotball for to og et halvt år siden.

– Det er noe jeg har drømt om å gjøre igjen, faktisk. Jeg gleder meg enormt til spille her, sier han om returen til Trondheim.

Ceïde står med 82 kamper for Rosenborg.

– Vi får en spiller med fart og som er veldig god én mot én. Emil har mange gode offensive kvaliteter, vil bidra med målpoeng og kommer til å underholde, sier RBK-trener Alfred Johansson.

I Trondheim blir Ceïde gjenforent med tvillingbror Mikkel Konradsen Ceïde. Midtstopperen har spilt 14 kamper i Eliteserien denne sesongen.

Rosenborg har slitt i år og står med 21 poeng på 17 kamper. Det er tre poeng ned til nedrykkskvalifisering.

Serietoer Viking kommer til Lerkendal søndag.

(©NTB)