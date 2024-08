Offisielt: Warholm møter Duplantis til 100-meterduell 4. september

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det skjer på den sagnomsuste friidrettsarenaen Letzigrund i Zürich, dagen før det tradisjonsrike Weltklasse-stevnet som inngår i Diamond League.

Det har vært snakk om stjerneduellen siden i fjor sommer, da et klipp med de to som diskuterer en mulig 100-meterduell ble lagt ut i sosiale medier. De sender også noen meldinger til hverandre om hvordan utfallet vil bli.

Duplantis bekreftet overfor Aftonbladet rett før OL at duellen kommer til å bli gjennomført, og Warholm har også snakket om at det skal skje i Zürich, men nå er sted, dato og tid offentliggjort av arrangøren.

Merittert duo

Warholm er verdensrekordholder på 400 meter hekk. Han har gull og sølv i OL, samt tre VM-titler på merittlista.

Duplantis vant nylig sin annen OL-tittel i stav, og han kronet kvelden ved å sette sin niende verdensrekord da han svingte seg over 6,25.

Hvem som vil vinne en 100-meterduell dem imellom er ikke så lett å spå, selv om Warholm i videoen sier at et tap vil være mest flaut for ham.

Prestisjeduell

I klippet sier han også at Duplantis skal få låne piggsko slik at han ikke har noen unnskyldning.

Det virker klart at begge legger en del prestisje i det som skal skje.

Ingen av dem har for vane å løpe 100 meter. Warholms personlige rekord på distansen er 10,49, satt tilbake i 2017, mens Duplantis året etter løp på 10,57 i sitt siste år på highschool i USA.

Billetter til Weltklasse-vorspielet vil bli lagt ut via arrangørens nettsted, står det i en pressemelding fra sponsorene som står bak. Det lokkes med flere godbiter enn Warholm-Duplantis-duellen. Arrangementet skal starte klokka 20.30 og vare halvannen time.

