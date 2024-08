Casper Ruud får sjanse til revansj mot Auger-Aliassime

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det betyr at Ruud får sjanse til revansj mot mannen som for to uker siden slo ham ut av OL-turneringen i Paris. Auger-Aliassime vant da kvartfinalen i tre sett.

Den canadiske 24-åringen hadde ingen problemer med å slå amerikanske Kovacevic i 1. runde onsdag. Kampen var over på en time og 13 minutter og endte med sifrene 6-3, 6-1.

Ruud måtte trekke seg fra forrige ukes turnering i Montréal på grunn av sykdom, og han trakk seg også fra double i Cincinnati, men han er fortsatt oppført i tablået i single og har ikke gitt noen indikasjon på at han ikke er klar for kamp.

Ruud og Auger-Aliassime har møtt hverandre seks ganger og vunnet tre ganger hver. Canadieren har imidlertid vunnet begge duellene i år.

Les også: Medaljedrømmen brast for Ruud som skuffet i OL-thriller: – Kjipt