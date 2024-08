Kjøpefesten fortsetter for West Ham – hentet back fra Manchester United

Det opplyser London-klubben i egne mediekanaler.

26-åringen fra Croydon føyer seg inn i rekken av en lang rekke profilerte West Ham-signeringer denne sommeren. Tidligere har spillere som Jean-Clair Todibo, Crysencio Summerville, Niclas Füllkrug, Max Kilman og Luis Guilherme kommet inn portene på London Stadium.

Julen Lopetegui er ny West Ham-sjef denne sesongen.

Wan-Bissaka ble hentet til Old Trafford fra Crystal Palace for fem år siden, og engelskmannen var mer eller mindre fast inventar på høyrebacken under Ole Gunnar Solskjær i sine to første år i klubben. I 2021/2022-sesongen fikk Wan-Bissaka betraktelig mer konkurranse fra Diogo Dalot, som de siste par årene har vært et foretrukket alternativ i posisjonen.

Manchester United er enige med Bayern München om en overgang for både Matthijs de Ligt og Noussair Mazraoui, der sistnevnte blir Wan-Bissakas erstatter på høyrebacken.

West Ham serieåpner hjemme mot Aston Villa 17. august.

