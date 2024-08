Mandagens direkte TV-sport: Kvinnenes Tour de France åpner

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

12.00: Sykling, Tour de France kvinner (med norsk lag): 1. etappe (i Nederland), 124 km Rotterdam – Den Haag. Demi Vollering (bildet) er tittelforsvarer og kan glede seg over at årets ritt starter i hennes hjemland. OL er over og da er det mange som puster ut. Men sykkel ruller alltid videre. (TV2 Direkte, Eurosport N)

21.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (1. runde): Luton – Burnley fra Kenilworth Road stadium. Den engelske ligasesongen startet lørdag. Begge disse lagene rykket ned fra Premier League i vår og begge har naturlig nok ambisjoner om å gå rett opp igjen. (Vsport1)