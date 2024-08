Lyn-børsen: Pedersen reddet poeng etter Bjørntvedt Olsen-scoring

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

ALEXANDER PEDERSEN – 6. Raskt ute og leverte en glimrende redning da Adem Güven plutselig kom alene etter halvtimen. God redning også på tampen av omgangen, og kan lite gjøre med utligningsmålet. Ny god redning da Güven igjen kommer alene med han ti minutter før slutt. God kamp av keeperen.

JØRGEN SJØL – 4. Har forholdsvis god kontroll bakover, men ikke veldig involvert offensivt før pause. Slet mer med tidligere Skeid-spiller Noa Williams og Joel Nilsson etter hvilen og ble også gått av før utligningsmålet. Slapp også han til litt vel mange innlegg, men heldigvis var vertenes innleggskvalitet ganske svak.

DANIEL SCHNEIDER – 5. Feilberegnet litt før Güvens store sjanse, og var uheldig da Kongsvingers utligning gikk via foten hans og i mål. Har god fart, som han fikk brukt for i flere anledninger da KIL slo inn bak Lyn-forsvaret. Glimrende blokkering som reddet et baklengsmål seks-sju minutter etter timen.

Les også: Bjørntvedt Olsen scoret igjen da Lyn tok bortepoeng mot Kongsvinger (+)

WILLIAM SELL – 5. Posisjonerte seg klokt og klarerte de fleste innleggene som kom inn i Lyns boks på sedvanlig trygt vis. Sto godt i mot i de periodene Kongsvinger trykket på, og fikk rodd poenget i land sammen med lagkameratene i de bakre rekker.

HERMAN SOLBERG NILSEN – 4. Slet med Andreas Dybevik ute på kanten, og slapp til litt mange innlegg fra sin side. Med offensivt i starten av kampen, men fikk mer enn nok å gjøre bakover utover i kampen. En av backens svakere kamper i det siste.

ADRIAN BERNTSEN – 4. Involvert i alt Lyn gjorde mot Stabæk forrige helg, men betraktelig mer anonym denne kampen. Hadde flere gode gjenvinninger i starten, men klarte ikke å sette sitt preg på kampen etter at Kongsvinger tok over. Ut før timen.

EVEN BYDAL – 5. Løser rollen sin nok en gang med bravur. Utrolig god til å kontrollere tempo, og har teknikk nok til å både behandle ball og sende gode pasninger etter at han har vunnet igjen ballen. Mistet litt kontrollen på midtbanen etter hvert, og fikk et skudd blokkert kvarteret før slutt.

Les også: Oslo-derbyet utsolgt igjen: – Kommer til å bli et helt enormt trøkk (+)

JULIUS SKAUG – 4. Løper mye, og bidrar godt til at Lyn har god kontroll i store deler av første omgang. Blir litt mer løpende i mellom etter hvert, da Kongsvinger tar over kampen, og er ikke veldig mye involvert offensivt i dette oppgjøret.

JACOB HANSTAD – 5. I sitt livs form, og igjen livlig på kanten. Skapte straffespark etter kvarteret spilt. Farlig frempå etter halvtimen, men skuddet ble blokkert. Svak klarering på overtid ga KIL en mulighet, men ble ikke straffet. Prøvde å skape ting på egenhånd etter hvilen, men det ble for upresist. Nytt skudd blokkert kvarteret før slutt, før han ble bytta ut ti minutter før slutt.

MATHIAS JOHANSEN – 4. Slet litt mer med å få tak i ballen, og klarte ikke å påvirke spillet like mye som mot Stabæk, verken i det oppbyggende spillet eller foran mål. Ble løpende mye mellom første halvdel av andre omgang, da Kongsvinger hadde initiativet, og det ble en nesten-kamp for Lyn-spissen.

Les også: Halvorsen hyller laget etter mirakelseier: – Noe ingen i Lyn kommer til å glemme (+)

ANDERS BJØRNTVEDT OLSEN – 5. Spilte opp Hanstad før straffesparket, som han iskaldt sendte i mål til sin åttende ligascoring for året. Kunne gjort det bedre da han ble spilt igjennom ti minutter før pause, og ble presset mye tilbake i store deler av andre omgangen ettersom Kongsvinger presset på.

HENRIK LOHOLT KRISTIANSEN – 4. Inn fem minutter før timen, til sin første kamp etter et skadeavbrekk. Tar et par dødballer, men gjør ellers ikke mye ut av seg. Jobber bra, men er naturlig nok ganske rusten.

Ole Breistøl og Malvin Ingebrigtsen spilte for lite til å bli vurdert.

Les også: Lyn sendte Stabæk hjem til Bærum som slakt: – Strålende (+)

Les også: Dette er Lyn-børsen etter Lyns festaften på Bislett mot Stabæk (+)