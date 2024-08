Warholm og Jæger i finale – dette er fredagens direkte TV-sport

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

07.30: Svømming, OL i Paris. Maratonsvømming, 10 km menn. Henrik Christiansen representerer Norge. Starter ved Pont Alexandre III-brua i Paris og gjennomføres i Seinen. (Eurosport 1)

09.00: Taekwondo, OL i Paris. Åttedelsfinaler 67kg kvinner og 80kg menn. Fra Grand Palais, Paris. (Eurosport Norge)

09.00: Svømming, OL i Paris. Maratonsvømming, 10 km menn fortsetter. Henrik Christiansen representerer Norge. Starter ved Pont Alexandre III-brua i Paris og gjennomføres i Seinen. (TV Norge)

10.00: Friidrett kvinner og menn, OL i Paris. Niende dag, innledende øvelser: 10:05: Syvkamp kvinner, 100 meter hekk. 10.25: Kulestøt kvinner, kvalifisering, 10.35: 100 meter hekk kvinner, oppsamlingsheat. 10.40: 4x400 meter stafett kvinner. Josefine Tomine Eriksen, Astri Ertzgaard, Line Kloster og Amalie Iuel utgjør det norske stafettlaget. 11.05: Syvkamp kvinner, høyde, 11.10: 4x100 meter stafett, kvinner, forsøk. 11.23: Syvkamp kvinner, spyd gruppe A, 11.35: 4x100 meter stafett, menn, forsøk, 12.00: 800 meter menn, semifinaler. 12.05: 100 meter hekk kvinner, semifinaler. 12.32: Syvkamp kvinner, spyd gruppe B (Eurosport 1 og NRK 1)

10.00: Golf, OL i Paris. Tredje dag av golfturneringen for kvinner fortsetter, fra Le Golf National, Paris. Madelene Stavnar og Celine Borge representerer Norge (TV Norge)

10.15: Klatring, OL i Paris. Kombinasjon menn, finale. Fra Le Bourget Climbing Venue, Saint-Dennis, Paris. (Eurosport Norge)

10.30: Padling, OL i Paris. Semifinale C-2 500 meter menn og K-2 500 meter menn. Norge er ikke med. Fra Vaires-sur-Marne Nautical Stadium, Vaires-Torcy. (TV Norge)

11.00: Darts, World Series. Dag 1 av Australian Masters, fra WIN Entertainment Centre, Wollongong, Australia. (V Sport +)

11.30: Bryting, OL i Paris. Dag fem, med blant annet bryting kvinner innledende 62kg. Her skal Grace Bullen i aksjon. Hennes åttedelsfinale er mot tunisiske Siwar Bouseta, og er syvende kamp på matte B der den første starter 11.00. Kvartfinalene starter rett etter åttedelsfinalene er ferdig, mens semifinalene er fra 18.15 og finalen lørdag kveld. Fra Champ-de-Mars Arena, Paris. (TV Norge)

12.45: Padling, OL i Paris. Finaler C-2 500 meter menn, og K-2 500 meter menn. Fra Vaires-sur-Marne Nautical Stadium, Vaires-Torcy. (Eurosport 1)

13.15: Moderne femkamp menn, OL i Paris. Semifinaler, sprangridning, fekting, 200 meter fri svømming, og pistolskyting laser. Fra North Paris Arena, Paris. Ingen nordmenn med. (Eurosport Norge)

14.00: Golf, Asian Tour. Andre dag av International Series England, fra Foxhills Country Golf Club, Chertsey, England. (V Sport Golf)

14.30: Gymnastikk, OL i Paris. Rytmisk gymnastikk, finale mangekamp kvinner. Fra La Chapelle Arena, Paris. (Eurosport 1)

14.34: Vannpolo, OL i Paris. Semifinale 1, menn: Serbia – USA, fra Paris La Defense Arena. (TV Norge)

15.00: Fotball, OL i Paris. Bronsefinale kvinner: Spania – Tyskland, fra Lyon Stadium, Lyon. (Eurosport Norge)

16.30: Håndball, OL i Paris. Semifinale 1, menn: Tyskland – Spania, fra Pierre Mauroy Stadium, Lille. (TV Norge)

17.00: Breakdancing, OL i Paris. Kvalifisering kvinner, fra La Concorde 1. Breaking, som det kalles på OL-språket, gjør sin debut på det olympiske programmet. (Eurosport Norge)

17.00: Vektløfting, OL i Paris. Finale, 89kg menn. Fra South Paris Arena 6, Paris. (Eurosport 1)

17.10: Bordtennis, OL i Paris. Finale lag, menn: Kina – Sverige, fra South Paris Arena 4 Table 1. Starter klokka 15.00. (Eurosport 1)

18.00: Fotball, OL i Paris. Finale menn: Frankrike – Spania, Parc des Princes, Paris. Vertsnasjon Frankrike er ledet av Thierry Henry. (Eurosport Norge)

18.00: Fotball, Toppserien. Runde 19: Vålerenga – Rosenborg, fra Intility. En tidlig seriefinale mellom de to øverste lagene, der Vålerenga leder serien med åtte poeng ned til Rosenborg. (NRK 2)

18.54: Bryting, OL i Paris. Dag fem, med blant annet semifinaler for 62kg kvinner. Det er klassen Grace Bullen er med i, og om hun går videre er semifinalen 19.05 og finalen lørdag kveld. (TV Norge)

19.40: Friidrett kvinner og menn, OL i Paris. Niende dag, finaler: 19:30: Friidrett, 4x100 meter stafett, kvinner, finale. 19.40: Friidrett, Kulestøt kvinner, finale. 19.45: Friidrett, 4x100 meter stafett menn, finale. 20.00: Friidrett, 400 meter kvinner, finale. Med Henriette Jæger hvis kvalifisert. 20.10: Friidrett, tresteg menn, finale. 20.15: Syvkamp kvinner, 800 meter, siste øvelse. 20.55: Friidrett, 10.000 meter kvinner, finale. 21.45: Friidrett, 400 meter hekk menn, finale. Karsten Warholm hvis kvalifisert. (Eurosport 1 og NRK 1)

20.00: Breakdancing, OL i Paris. Finaler kvinner, fra La Concorde 1. Breaking, som det kalles på OL-språket, gjør sin debut på det olympiske programmet. (Eurosport Norge)

20.30: Fotball, treningskamp: Newcastle – Girona, fra St. James’ Park, Newcastle. (V Sport Premier League).

20.45: Fotball, treningskamp: Brentford – Wolfsburg, fra Gtech Community Stadium, London. Vertene spiller sin siste treningskamp før den nye sesongen som starter neste helg. (V Sport 1).

21.00: Golf, US Open. Tredje dag av U.S Womens Amateur Open, fra Southern Hills Country Club, in Tulsa, Oklahoma. (V Sport Golf)

21.30: Basketball, OL i Paris. Semifinale 2, kvinner: Frankrike – Belgia. Fra Bercy Arena,Paris. Starter klokka 21.00. (Eurosport Norge)

21.30: Håndball, OL i Paris. Semifinale 2, menn: Slovenia – Danmark, fra Fra Pierre Mauroy Stadium, Lille. Norges overmenn i Slovenia får en tøff oppgave mot Danmark for å ta seg til OL-finale. (TV Norge)

22.00: Boksing, OL i Paris. Finaler 50kg kvinner (21.47): Wu Yu (Kina) – Buse Naz Cakiroglu (Tyrkia). Fra Roland-Garros Stadium, Paris (Eurosport 1)

22.34: Boksing, OL i Paris. Finaler 92kg menn: Loren Berto Alfonso Dominguez (Aserbaijdsjan) – Lazizbek Mullojonov (Usbekistan). Fra Roland-Garros Stadium, Paris (Eurosport 1)

22.51: Boksing, OL i Paris. Finaler 66kg menn: Imane Khelif (Algerie) – Yang Liu (Kina). Fra Roland-Garros Stadium, Paris (Eurosport 1)

