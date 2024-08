Åpenhjertig Sagosen etter nedturen: – Jeg må stå i det

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg er tom, var Sagosens tre første ord til NTB i intervjusonen etter det store nederlaget mot Slovenia der drømmen om semifinale i OL glapp.

Norge tapte 28-33 onsdag kveld.

Én ting er OL-kvartfinalen, men mesterskapet sett under ett har vært en stor nedtur for 28-åringen.

– Det har vært et tøft mesterskap for meg personlig. Det har ikke vært sånn som jeg ønsker å spille og pleier å prestere. Men sånn er livet. Jeg må stå i det. Det har ikke vært mine to uker, og det må man bare erkjenne og dra hjem og trene, sa Kolstad-spilleren med en fortid i PSG og Kiel.

– Dere gjør jobben deres

Av flere har han fått ros for den defensive jobben, men framover i banen har det lugget for mannen som vanligvis har stått for en god porsjon av Norges mål i mesterskap.

Fasiten i OL: 15 mål på 40 avslutninger. I vinterens EM, som ble en stor skuffelse for Norge med 9.-plass, ble det 26 mål på 51 forsøk.

Mot Slovenia satte han tre mål på åtte forsøk. Sagosen selv forstår kritikken.

– Det er realiteten. Dere gjør jobben deres, og så prøver jeg å gjøre jobben min. Hvis ikke dere hadde gjort deres jobb ordentlig, hadde noen sikkert stilt spørsmål ved det. Det er sånn det blir, sa Sagosen.

– Det må jeg leve med. Det er sånn det er å være håndballspiller og idrettsutøver, Man må stå i nedturene og stå i oppturene. Jeg har stått i mange år der jeg har levert bra, og nå må jeg stå i at det har gått litt dårlig, fortalte han.

– Ikke bekymret

Landslagssjef Jonas Wille tror Sagosen trenger en pause.

– Jeg tror det handler om selvtillit. I starten av kampen i dag kommer han til to fine sjanser han skaper selv. Hadde han scoret på de to, hadde kanskje kampen blitt noe helt annet, sa Wille til NTB.

– Jeg tror han trenger å komme hjem til klubblag og ikke ha kamper annenhver dag, løfte blikket litt igjen og starte fra scratch. Så skal vi jobbe sammen om å finne løsninger, la han til.

Et VM på hjemmebane går i gang til vinteren og er det neste store målet til Wille og co. I januar skal det spilles VM-kamper på Fornebu.

– Han kommer til å være sentral på landslaget og levere bedre enn han har gjort nå. Jeg er ikke noe bekymret for det, sa Wille.

