Bullen tapte OL-semifinalen på fall: – Det er sjokk i øynene hennes

Bullen hadde fordelen, men må innse at det ikke blir OL-gull i år. Hun tapte på fall etter at Motoki fikk kastet henne rundt. Bullen ledet 7-2 med to minutter igjen og måtte ha medisinsk tilsyn med et fingerproblem.

Da kampen ble satt i gang igjen fikk japaneren grepet rundt 27-åringen og kastet henne i matta. Deretter traff begge skuldrene gulvet, og det gir automatisk seier.

– Det er sjokk i øynene til Grace, sa Max-kommentator Anders Fægri.

Dermed må Bullen ut i kamp om bronsemedaljen lørdag. Det er ikke klart hvem motstanderen der blir ennå.

Bullen åpnet OL med å beseire tunisiske Siwar Bouseta i den franske hovedstaden. Kampen endte 12-2 i norsk favør. Bullen satte inn flere angrep underveis som hun fikk godt betalt for. Til slutt var tunisiske Bouseta sjanseløs.

I semifinalen brukte hun bare ett minutt og 15 sekunder på å knuse tyske Luisa Niemesch 10-0.

Den norske bryteren klarte ikke kvalifisere seg for verken sommerlekene i Tokyo i 2021 eller OL i Rio de Janeiro i 2016. Denne gangen lyktes hun imidlertid.

Det norske medaljehåpet har forberedt seg til Paris-lekene i Georgia. Der har hun bodd i mer enn to år og trent under meritterte Zurabi Iakobishvilis ledelse.

I forkant har 27-åringen vært tindrende klar på at hun siktet mot gull i 62-kilosklassen.

Bullen representerer bryteklubben Atlas fra Fredrikstad.

