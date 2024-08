Dramatisk OL-finale da Spania senket Frankrike i ekstraomgangene

Både Fermin Lopez og Alex Baena var en del av den spanske troppen som gikk til topps i EM i juli. I OL-finalen en snau måned senere var de svært toneangivende da Spania sikret nok en mesterskapstriumf mot Frankrike.

For etter at Frankrike tok ledelsen etter en keepertabbe, sto Lopez og Baena for scoringene da Spania gikk opp til 3-1 og så ut til å cruise inn til nok en fotballtriumf. Frankrike kjempet seg tilbake med 3-3 og fikk ekstraomganger, men der avgjorde Sergio Camello med to scoringer.

Dermed tar Spania storeslem i de store fotballmesterskapene på herresiden denne sommeren.

Frankrike, som var favoritt foran både EM og OL, ble stoppet av Spania ved begge anledninger. I EM sa det stopp for franskmennene i semifinalen.

Vendte til 3-1

Vertsnasjonen tok riktignok ledelsen i OL-finalen etter elleve minutter, takket være en kjempetabbe av Spanias målvakt Arnau Tenas. Enzo Millot rappet til fra kloss hold i boksen, men skuddet som gikk nærmest rett på keeper ble parert inn i eget nett av Spanias sisteskanse.

Men det tok ikke lang tid før Spania slo tilbake, da et flott angrep endte opp hos Lopez like utenfor 16-meteren. Barcelona-profilen satte sitt femte mål i turneringen, og like etter kom det sjette.

For midtbanemaestroen fornektet seg ikke og sendte Spania i ledelsen sju minutter senere etter en retur fra keeper. Få minutter senere la Baena på til 3-1 med en frisparkperle helt oppe i vinkelen.

Utlignet

Men Frankrike ga ikke opp. Først reduserte Maghnes Akliouche da han styrte inn en dødball etter 78 minutter og ti minutter senere ble Arnaud Kalimuendo dratt i bakken på en corner og etter en VAR-sjekk fikk hjemmenasjonen straffespark. Det ble ekspedert i mål av Jean-Philippe Mateta og OL-finalen var utlignet.

Dermed måtte lagene ut i ekstraomganger.

Der fikk Camello avgjøre oppgjøret med matchvinnerscoringen etter 100 minutter av kampen. Spania broderte seg gjennom Frankrikes forsvar og alene med keeper var Camello iskald og chippet ballen i mål.

På overtid av 2. ekstraomgang fikk Spania kontre etter at Frankrike sendte alle mann i angrep. Da scoret Camello igjen alene med keeper.

