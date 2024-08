OL-utøver løslatt fra varetekt etter kokain-kjøp: – Jeg har ydmyket alle

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Craig ble onsdag sluppet fri fra varetekt med en advarsel, og ifølge BBC slipper australieren bot for hendelsen. I en uttalelse innrømmer 28-åringen at han har begått en feil.

– Jeg vil starte med å unnskylde for det som har skjedd de siste 24 timene. Jeg begikk en forferdelig feil, og jeg tar fullt ansvar for mine handlinger. Mine handlinger er mine egne, og de er på ingen måte representative for verdiene i min familie, blant mine lagkamerater, mine venner, idretten eller det australske OL-laget, sa Craig ifølge BBC, før han la til:

– Jeg har ydmyket alle. Det er jeg oppriktig lei meg for.

Den australske OL-delegasjonens leder Anna Meares sier hun er glad for at Craig er løslatt. Hun ser samtidig svært alvorlig på situasjonen.

– Han er en god person som har tatt en dårlig beslutning. Det blir konsekvenser for slikt, sier Meares.

Hun opplyser samtidig at Craig er flyttet ut av OL-landsbyen. Han har i tillegg mistet samtlige privileger som atlet mens OL pågår.

Det australske landhockeylandslaget røk søndag ut av OL i kvartfinalen. For tre år siden tok de sølv i Tokyo.

Les også: Fullt program OL i Paris, dag for dag, time for time