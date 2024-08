Mener Slovenia tapte med vilje: – Det tenner noe inni en

– De har en evne til å vinne kamper når de må, når de har lyst og de kjenner at det er en gulrot der framme. Da henter de ut de ekstra prosentene i laget, sier Øverby om Slovenia til NTB.

– Og så klarer de også å tape når de har lyst til det. Jeg tror ikke vi skal legge så mye i den Tyskland-kampen. Jeg tror de var fullt klar over hvem de møtte i kvartfinalen om de tapte eller vant, legger han til.

Det slovenske laget åpnet OL med tap for Spania. Deretter ble Kroatia, Sverige og Japan slått. I den siste kampen mot Tyskland sto en gruppeseier i potten. Slovenerne lå under med ni mål til pause og tapte til slutt 29-36.

Kiel-spiller Øverby tror det var etter planen.

– Ja. Men det er deilig å kjenne på at det er noen som har tapt med vilje for å møte oss og unngå Frankrike. Det tenner noe inni en, sier han.

Slovenerne slo Norge med ett mål i EM i vinter. Landslagssjef Jonas Wille tar ikke enkelt på oppgaven.

– Slovenia er ikke et navn eller land som klinger for folk hjemme i sofaen. Det gjør at Norge som håndballnasjon kanskje undervurderer dem litt. Ser man på CV-en til hver enkelt spiller, ser man at det er verdensstjerner på hver plass, sier Wille.

Frankrike møter dermed Tyskland. Spania – Egypt og Danmark – Sverige er de øvrige kvartfinalene.

– Jeg tror ikke de (Slovenia) var lei seg for at de tapte den kampen. Det er ikke kritikk til dem i det hele tatt. Jeg tror ikke de gikk inn med livet som innsats for å vinne der. De var smarte der og unngikk Frankrike, sier han.

– Jeg tror det er en naturlig måte å spille på, legger Wille til.

Med seier mot Slovenia er Norge sikret spill om medalje. Vinneren av Danmark – Sverige venter i en eventuell semifinale.

Kampstart mot Slovenia i Lille er 21.30.

































(©NTB)