Sveriges håndballkvinner videre etter drama – møter Frankrike i semien

Sverige og Ungarn fulgte hverandre tett i innledningen av tirsdagens kvartfinale, og etter ti minutter sto det 6-6 i Lille. Deretter sørget profilene Jamina Roberts, Nathalie Hagman og Linn Blohm for at svenskene fikk en luke på tre mål.

Ungarerne nektet imidlertid å gjøre det enkelt for hvittrøyene fra Skandinavia, og ved pause var Sverige foran med bare ett mål.

Etter sidebyttet fortsatte Ungarn å by svenskene på problemer, og med et kvarter igjen var det ingenting som skilte lagene. Det siste kvarteret var uhyre jevnt, og Nina Koppangs 29-29-scoring med få sekunder igjen sørget for ekstraomganger.

Der var svenskene overlegne. Sverige scoret de fem første målene i forlengningen og vant siden ikke truet. Flere enn 20.000 tilskuere fulgte dramaet i Lille-forstaden Villeneuve-d'Ascq.

I semifinalen venter regjerende mester og OL-vert Frankrike.

Sverige innledet årets OL med 32-28-seier mot Norge, før Tyskland ble slått 31-28 i andre puljekamp. Etter et knepent tap mot Danmark avsluttet svenskene puljespillet med seirer mot henholdsvis Sør-Korea og Slovenia.

