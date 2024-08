Slik premieres OL-helter verden over – får kuer, ferdigmat og svindyr luksus

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

De indonesiske badmintonspillerne Apriyani Rahayu og Greysia Polii fikk en rekke premier som følge av at de vant kvinnenes doubleturnering i badminton i Tokyo-OL for tre år siden.

Tre kilo gull, og gratis feriereiser til landets fem største turistdestinasjoner var blant belønningene. Distriktssjefen i hjembyen til Apriyani gikk enda lenger og lovet nemlig OL-gullvinneren fem kyr, en tomt og et hus.

Enhver polsk gullvinner i OL får en pengepremie på 25.000 dollar, noe som tilsvarer 275.000 kroner etter dagens kurs. I tillegg får gullvinnerne en toromsleilighet, en diamant, et maleri og ikke minst et reisegavekort.

Sølv- og bronsevinnerne til Polen går heller ikke tomhendt hjem. Det er godt nytt for Iga Swiatek, som var favoritt til å vinne kvinnenes tennisturnering. Verdenseneren måtte nøye seg med bronse. Det vites ikke om hun også vant et reisegavekort.

Fritatt militærtjeneste

I Sør-Korea får enhver OL-medaljør fritak fra den 18 måneders obligatoriske militærtjenesten alle funksjonsfriske menn må gjennom innen de fyller 28 år.

Et gull i fotballturneringen Asian Games gjør samme nytten. Det gjorde at Tottenham-stjernen Son Heung-min slapp militærtjeneste etter at Sør-Korea vant turneringen i 2018.

Joseph Schooling slo både svømmelegenden Michael Phelps og hans olympiske rekord da svømmeren fra Singapore vant OL-gull på 100 meter butterfly i bassenget i Rio de Janeiro i 2016.

Singapores første OL-gull førte ikke til nytt hus eller kyr for svømmeren, men derimot en vinnersum på én million singaporske dollar fra regjeringen. Det hadde en verdi på rundt seks millioner kroner i 2016.

Luksus ved første gull

Malaysia venter fortsatt på at en av landets idrettsutøvere skal ta OL-gull. Den første personen som klarer det, kommer til å få ett år med gratis matbestillinger fra en leveringstjeneste.

I tillegg vil en eventuell malaysisk OL-vinner få et kjøretøy i form av en SUV og en luksusleilighet. Pengepremien for gull i Malaysia er på 216.000 dollar, som tilsvarer nesten 2,4 millioner kroner.

Jordan fikk sitt første gull i historien i Rio 2016, da Ahmad Abu Ghaush vant gull i Taekwondo.

I tillegg til en pengepremie som tilsvarer over 1,5 millioner kroner, fikk han en bil og en luksusklokke. Han ble også tildelt en orden fra kong Abdullah II.

