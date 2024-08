Anders Mol og Christian Sørum klare for OL-kvartfinale – slo amerikansk duo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mol og Sørum har ennå til gode å tape et sett i OL. Amerikanerne Chase Budinger og Miles Evans ble beseiret med settsifrene 21-16, 21-14.

Budinger har fortid som NBA-spiller og har tidligere deltatt i NBAs Slam Dunk-konkurranse. Den 2,01 meter høye amerikaneren holdt USA inne i kampen tidlig i det første settet, men Mol og Sørum gjenfant soliditeten og gikk opp i 1-0 i sett.

Amerikanerne gikk opp i en tidlig ledelse i andre sett, men den norske duoen slo knallhardt tilbake og fikk full kontroll på settet. Dermed kunne de kontrollere inn seier og avansement.

I kvartfinalen møter de norske tittelforsvarerne spansk motstand. Veteranene Adrian Gaviria (36) og Pablo Herrera (42) er neste hinder for Mol og Sørum på veien mot ny OL-finale.

I Tokyo-OL for tre år siden vant Mol og Sørum over de spanske veteranene i puljespillet. Da endte lekene med OL-gull for nordmennene.

Den norske duoen har hatt en uvanlig oppladning til lekene etter at Mol pådro seg et brudd i foten i mars. De har ikke fått deltatt i så mange turneringer som ønsket, men virker å ha funnet formen til OL.

