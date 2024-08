Yates klar for Vingegaards stjernelag – skal utfordre broren og Pogacar

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det bekrefter Visma i sine mediekanaler.

– Vi er veldig glade for at vi har klart å overbevise en så merittert rytter til å velge laget vårt. Han kommer til å bli et sterkt tilskudd til troppen, sier sportsdirektør Grischa Niermann.

Yates har vært blant verdens fremste klatrere i en årrekke, og i 2018 seilet han hele veien til topps i Vuelta a España-sammendraget. På merittlisten står også to etappeseire i Tour de France, begge i 2019.

31-åringen slo gjennom i 2015 med broren Adam i det gamle Orica GreenEDGE-laget, nå Jayco AlUla.

I Visma blir han lagkamerat med blant andre Jonas Vingegaard, Wout Van Aert og Sepp Kuss, og forsterker laget til neste års Tour de France der Visma skal ta opp igjen kampen mot Tadej Pogacar som blant annet har bror Adam Yates på laget.

Les også: Pogacar kronet strålende Tour de France med utklassing på tempoen: – En fornøyelse