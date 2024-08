Fortsatt stridighet rundt veien videre for VAR: – Handler om fotballens omdømme

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fire dager etter at kampen mellom Rosenborg og Lillestrøm ble avbrutt etter gjentatte VAR-protester, opplyste NFF at VARs fremtid skal opp til diskusjon på neste års fotballting.

Det holdes 1. og 2. mars 2025 og vil involvere langt flere klubber enn de 16 som spiller med VAR i Eliteserien, eller de 32 toppklubbene som representeres av Norsk Toppfotball (NTF).

Sandvik synes det er rart at måten VAR ble innført i norsk fotball, er annerledes enn hvordan dommerverktøyet potensielt blir avviklet.

– Vi forstår ikke helt hvorfor forbundsstyret ikke skal ta avgjørelsen plutselig. De har nå i to-tre år kjempet veldig hardt for at det er de som har lov til å ta beslutningen om å innføre VAR og så skal de plutselig ikke tørre å ta beslutningen om å avskaffe VAR, sier Sandvik til NTB.

NTFs styreleder Cato Haug, som påpeker at NTF ikke har myndighet og makt til å avvikle VAR, forteller til NTB at VAR-problematikken har utviklet seg til å bli en sak for fotballtinget.

– Vår vurdering er at det gjelder en mye større del av fotballen, slik det har utviklet seg den siste tiden. Kanskje aller viktigst handler det om hele fotballens omdømme, mener Haug.

Omdømmet til norsk fotball fikk seg en test 21. juli, da kampen mellom Rosenborg og Lillestrøm på Lerkendal måtte stoppes etter gjentatte VAR-protester. Tennisballer, fiskekaker og røykbomber ble kastet ut på gressmatta i Trondheim før kampen ble stoppet for godt. Spesielt bruken av fiskekaker fikk mye oppmerksomhet verden rundt.

Sandvik synes det ble en effektiv protest.

– Aksjonen var ganske effektiv den. Den tvang klubbene til å sette i gang en prosess som de ikke jobbet for før protesten, så det ble en vellykket aksjon, sier NSAs talsmann til NTB.

Forrige uke, før NFF og NTF opplyste om at videodømming kommer til å bli tatt opp på neste års fotballting, la NSA ut en pressemelding der de oppfordret supporterklubbene til å unngå at kampene stoppes.

Sandvik forteller til NTB at arbeidet fremover først og fremst kommer til å handle om å få supportere til å melde seg inn i sine fotballklubber, for å sende inn forslag om at klubbene skal være imot VAR.

Uansett hvordan fremtiden til VAR i norsk fotball blir avgjort, er Sandvik overbevist om at VAR kommer til å bli avskaffet her til lands.

– Vi har billigversjonen av VAR i Norge. Man ser uke inn og uke ut hvor dårlig det er. Norsk VAR er så dårlig at folka på Ullevål må bare innse at det kommer til å bli avskaffet. Jo før de gjør det, jo bedre er det for norsk fotball sin del, mener Sandvik.

Haug er ikke overbevist. NTF-lederen tror det vil kunne bli kostbart for norsk fotball å ikke bli med på endringene som skjer i verdensfotballen.

– Det å ikke utvikle et produkt, og stoppe en utvikling som resten av verden kjører videre på, det er sannsynligvis verken kommersielt eller på andre måter spesielt lurt. Det påvirker en mye større del av norsk fotball enn bare de 16 eliteserieklubbene, det er viktig å understreke, sier Haug.





