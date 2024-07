Miller krasjet og måtte bryte triatlonkonkurransen – blandet stafett i fare for Norge

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Miller klarte aldri å fullføre triatlonkonkurransen, mens Solveig Løvseth havnet på en skuffende 48.-plass, 10.54 minutt bak den franske gullvinneren Cassandre Beaugrand.

Nå er det stor tvil om Miller kan bli klar til blandet stafett førstkommende mandag. Der har Norge planlagt å stille med Miller og Løvseth på lag med de norske triatlonherrene Kristian Blummenfelt og Vetle Thorn.

– Jeg håper virkelig hun er fit for fight om noen dager, for vi er revansjelystne begge to, sa lagkamerat Solveig Løvseth etter triatlonkonkurransen.

Miller har slitt med ryggen og ble operert foran inneværende sesong. 28-åringen hadde synlige skader allerede etter først velt i onsdagens konkurranse.

– Jeg håper at hun ikke er alt for skadet. Både for stafettens del, men også bare generelt selvfølgelig. Det siste du vil er å se en lagkamerat ligge på bakken når du kommer forbi. Hun sto og heiet litt på neste runde, så hun er i hvert fall på beina, sa Løvseth.

Foran lekene ble Norges stafettlag regnet som en potensiell medaljekandidat. Etter skadene til Miller og et ellers svakt triatlon for de norske kvinnene, ser det medaljesjansene dårligere ut, om Norge i det hele tatt stiller.

Slet i Seinen

Miller og Løvseth havnet på etterskudd allerede etter den omstridte svømmedelen i Seinen.

Da utøverne ga seg i kast med sykkeldelen ble det for alvor kaos. Regnvåte delvis brosteinsbelagte gater gjorde at en lang rekke profiler måtte i bakken.

Miller var blant dem som deiset i bakken.

28-åringen krasjet først én gang, og etter drøyt 20 kilometer på sykkel falt hun i bakken ytterligere en gang. Det gjorde at Miller måtte bryte triatlonkonkurransen.

Den andre norske deltakeren Solveig Løvseth, kom seg unna sykkeldelen uten store problemer, men havnet langt bak tidlig i konkurransen.

– Det var langt, hardt og litt ensomt og veldig kult på en gang, sa Løvseth til diverse norske medier etter konkurransen.

Gullet endte hos franske Beaugrand, mens Julie Derron fra Sveits og britiske Beth Potter sikret henholdsvis sølv og bronse.

Regnvær skapte trøbbel

Det var lenge usikkert om svømmedelen kunne gjennomføres på grunn av vannkvaliteten i Seinen. Det er først og fremst regnet som kom 26. og 27. juli som har skapt bakterieproblemer i den franske elven.

Natt til onsdag kom imidlertid beskjeden om at vannet var forsvarlig å svømme i. Dermed kunne Løvseth og Miller stupe ut i Seinen da triatlonen startet klokken 8.

Den regnvåte asfalten skapte derimot størst problemer for triatlon-utøverne onsdag. Forholdene bedret seg riktignok utover i konkurransen.

Det kan være godt nytt for herrene, som setter i gang med sitt triatlon klokken 10.45. Der stiller Kristian Blummenfelt som tittelforsvarer etter gullet i OL i Tokyo i 2021. Vetle Thorn levnes også mulighet på medalje.













