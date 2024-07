Grønt lys for triatlon i Seinen i dag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Natt til onsdag viser vannprøvene akseptable bakterieverdier, og kvinnene kan stupe uti når starten går klokken 8.

Natten i forveien ble konkurransen utsatt på grunn av vannkvaliteten. Søndag og mandag ble svømmetrening i elven avlyst av samme grunn.

Herrenes konkurranse starter klokken 10.45. Der deltar blant andre de norske medaljehåpene Kristian Blummenfelt og Vetle Thorn, mens i kvinneklassen representeres Norge ved Solveig Løvseth og Lotte Miller. Mandag 5. august er det blandet stafett i triatlon.

I pressemeldingen fra arrangørene heter det at beslutningen om onsdagens øvelse ble tatt på et møte klokken 4, etter at vannprøvene ble mottatt 3.20.

Ifølge AFP er det brukt omkring 1,4 milliarder euro, rundt 16 milliarder kroner, på å oppgradere kloakken og gjøre andre tiltak for å forbedre kvaliteten på vannet i Seinen fram mot OL.

Det er først og fremst regnet som kom 26. og 27. juli som har skapt bakterieproblemer i Seinen. Da kom det like mye regn som det vanligvis kommer i løpet av to uker i den franske hovedstaden