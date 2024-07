Eskås viste ut Marta – legendens siste mesterskap kan være over

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Marta gikk gråtende av banen etter at dommer Espen Eskås dro opp det røde kortet på overtid i første omgang. Marta skulle klarere etter en spansk corner og sparket Olga Carmona i hodet.

Den spanske spilleren dukket litt, men Martas forsøk lignet mest på et karatespark. Eskås sto rett ved og nølte ikke med å dra opp det røde kortet.

Marta, som seks ganger er kåret til årets spiller i verden, måtte trøstes av lagvenninner før hun gikk av banen.

Siste sjanse

38-årige Marta sa tidligere i år at hun vil gi seg på landslaget etter denne sesongen, og OL skulle være hennes siste internasjonale mesterskap. For tre år siden ble hun den første som har scoret i fem OL på rad, og hennes 17 mål i VM-sluttspill er flest for en fotballspiller, uansett kjønn.

Spania var allerede klar for kvartfinale, men tok sin tredje strake seier. Athenea del Castillo scoret ledermålet midt i 2. omgang, og Alexia Putellas fastsatte resultatet nesten 17 minutter på overtid.

Eskås la til 16 minutter i 2. omgang etter en rekke stopp i spillet, mange av dem fordi Spanias keeper måtte ha behandling for en vond skulder, men det ble spilt nesten 20 før han blåste av.

Japan slår følge med Spania til cupspillet som gruppetoer. Brasil må håpe at laget går videre som en av de to beste treerne og må ta seg videre fra kvartfinale om Marta skal ha håp om å spille OL-kamp igjen.

