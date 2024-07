Wembanyama løftet Frankrike til seier i dramatisk kamp

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det holdt på å gå galt for hjemmelaget i Villeneuve d’Ascq, og Frankrike trengte et lite mirakel fra Matthew Strazel i sluttsekundene for å få forlengning. Japan ledet med fire poeng, men Strazel ble foulet da han satte en trepoenger, og da han satte også straffen var hjemmelaget à jour.

Wembanyama førte an med 18 poeng, 11 returer og seks assist, men det var i forlengningen han virkelig sto fram. Han scoret åtte av lagets ti poeng i tilleggstiden.

Wembanyama var et enstemmig valg som årets rookie i sin første NBA-sesong for San Antonio Spurs. Den 224 centimeter høye 20-åringen forbløffer med teknikk som en guard og presise skudd også fra distanse. Han spås en lysende karriere.

Frankrike har slått Brasil og Japan og møter Tyskland i siste gruppekamp før kvartfinalen.

Canada er også på vei til kvartfinale etter å ha slått Australia 93-82 i gruppe A. RJ Barrett scoret 24 poeng i seieren over bronsevinneren fra forrige OL. Spania reiste seg etter tap i åpningskampen med 84-77 over Hellas tross 27 poeng fra den greske NBA-stjernen Giannis Antetokounmpo.