Wang fortvilte etter OL-gullet – fotografene ødela racketen

Den ble ødelagt da fotografene trengte seg rundt gullparet i mixed double etter finalen mot nordkoreanerne Ri Jong-sik og Kim Kum-yong.

– Jeg mistet kontroll over følelsene et øyeblikk da det skjedde. Jeg skjønner ikke hvorfor fotografene oppførte seg slik, sa 24-årige Wang.

– Jeg antar at det var et uhell, at de ikke mente det. Nå er det ikke noe å gjøre med. Jeg tror jeg kan lykkes også med en reserveracket.

For verdensener Wang var det den første store tittelen, selv om han tok to gull i ungdoms-OL i 2018. Sun vant gull for lag og sølv i single i Tokyo-OL.

Kina vant fire av fem bordtennisgull i Tokyo-lekene. Da var mixed double den eneste tittelen som glapp. Nå er den i boks, og kineserne satser på fullt hus.

– Hver gullmedalje krever hardt arbeid. Vi vinner ikke bare ved å møte opp, eller fordi folk venter det av oss, sa Wang.

Nord-Korea deltok ikke i Tokyo-OL på grunn av koronapandemien, og sølvet i bordtennis tirsdag var landets første OL-medalje på åtte år.

Det var stor asiatisk dominans i mixed double. Lim Jong-hoon og Shin Yu-bin fra Sør-Korea tok bronse med seier over Hongkong-paret Wong Chun-ting og Doo Hoi-kem.









