Tok Ukrainas første OL-medalje – storgråt etter bragden

Kharlan beseiret sørkoreanske Choi Sibin 15–13 i bronsekampen i sabel.

Da medaljen var et faktum sank den ukrainske utøveren sammen og lot tårene strømme fritt. Deretter reiste hun seg og pekte på de ukrainske fargene hjelmen hennes var prydet med.

Publikummet på tribunen svarte med enorm jubel og trampeklapp. Jubelscenene var elleville.

Med til historien hører det at Kharlan lå under 4–11 underveis i bronsekampen mot Choi. Deretter kjempet hun seg tilbake og gikk av med seieren.

– Jeg skjønner ikke hva som skjedde akkurat nå. Jeg lå under med mye, og hadde nesten gitt opp, smilte Kharlan i seiersintervjuet.

Deretter ble situasjonen i hjemlandet tema. Da rant tårene igjen.

– Dette betyr mye. Jeg dediserer denne medaljen til landet mitt og folket mitt. Til alle som kjemper og lider i krigen. Takk for støtten, landet mitt er best, sa Kharlan.

– Vi kjemper for frihet. Dette er frihet, fortsatt hun og viste med hendene det hun akkurat hadde vært med på.

Kharlans medalje var hennes tredje individuelle OL-bronse. Mandag imponerte hun med IOC-president Thomas Bach på tribunen. Han er tidligere fekter.

Bach grep personlig inn og sørget for at Kharlan fikk wildcard til OL etter at hun på kontroversielt vis ble diskvalifisert under VM i fjor.





