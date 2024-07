Kvinnene reddet New Zealands rugbyære

På arenaen der landets nasjonalstolthet All Blacks tapte VM-finalen knepent for Sør-Afrika i fjor høst, og der sjuerlaget for menn måtte nøye seg med 5.-plass i OL, satte kvinnene alle sine konkurrenter til veggs og avsluttet med 19-12 over Canada i finalen.

Canada ledet ved pause, men tries av Michaela Blyde og Stacey Waaka etter sidebytte, og presise spark fra Tyla King for ekstrapoengene, vippet kampen New Zealands vei.

Det canadiske laget sjokkerte ved å slå vertsnasjonen Frankrike i kvartfinalen og tidligere OL-mester Australia i semifinalen, men foran vel 60.000 tilskuere ble det siste hinderet litt for høyt.

USA tok sin første OL-medalje i sjuerrugby for kvinner ved å slå Australia 14-12 med et try og et ekstraspark på overtid.

OL-turneringen i sjuerrugby har vært en stor publikumssuksess med 550.000 tilskuere til sammen på Stade de France i løpet av seks dager med ettermiddags- og kveldsøkter. En kamp er over på en snau halvtime, så publikum får se mange kamper.

Frankrike vant mennenes turnering anført av superstjernen Antoine Dupont.